Inimtühjadel tänavatel peetud Tokyo maratonist võttis osa vaid paarsada jooksjat

Korraldajad lubasid tänavu maratonile osalema vaid profi- ja ratastoolisportlased, mistõttu tuli võistlusel starti vaid mõnisada maratonihuvilist. Tavaliselt teeb Tokyo maratonil kaasa umbes 38 000 jooksusõpra.

Korraldajad vähendasid ka korraldamisel abistavate vabatahtlike arvu ning pealtvaatajatel soovitati vältida raja äärde kogunemist, mille asemel julgustati kaasa elama televisiooni ja raadio vahendusel. Nii osalejatele kui korraldajatele jagati näomaske ja desinfitseerimisvahendit.

Tokyo maratoni võitjaks tuli teist aastat järjest etiooplane Birhanu Legese, kes läbis raja kahe tunni, nelja minuti ja 15 sekundiga. Naiste konkurentsis osutus parimaks Iisraeli jooksja Chemtai Salpeter ajaga 2:17.45.

Jaapan võõrustab suvel olümpiamänge ning nii korraldajad kui kohalikud pelgavad, et koroonaviirus avaldab ühel või teisel moel mõju ka suurele spordipeole. "Kui ka olümpiamängud saavad niiviisi välja nägema, saab see olema kurb vaatepilt," kommenteeris kohalik kingsepp Hiroshi Enomoto, kes elas maratonile kaasa kesklinnas. "See aasta on siin ehk 20% sellest rahvahulgast, mis siin oli eelmine aasta. Tavaliselt on siin nii palju inimesi, et on lausa raske hingata."

Jaapanis on koroonaviirusesse nakatanud enam kui 200 inimest. Koolid on kaheks nädalaks suletud ja ära on jäetud hulgaliselt suursündmusi, seal hulgas Jaapani jalgpalli kõrgliiga mängud. Olümpiamängude korraldajad on öelnud, et plaanivad lühendada tänavuste mängude olümpiatule teekonda, kuid võistlusi ennast ära jätta plaanis ei ole.