Edasi lükatud Londoni maraton võib toimuda vaid eliitjooksjatele

Londoni maratoni korraldaja Hugh Brasheri sõnul on võistluse korraldamiseks laual kümme erinevat varianti. Sel pühapäeval toimuma pidanud suurüritus on esialgu lükatud 4. oktoobrile.

Mullu võttis Londoni maratonist osa ligi 43 000 jooksjat. Esikohad pälvisid Eliud Kipchoge ja Kenenisa Bekele.

"Ma loodan, et me saame tervitada kõiki jooksusõpru oktoobris," ütles Brasher. "Kuid me peame arvestama muutuva olukorraga ning hetkel on laual kümme erinevat stsenaariumit."

Möödunud kuul lasti vaid eliitjooksjad starti Tokyo maratonil. Lisaks Londoni maratonile on hetkel edasi lükatud ka Berliini maraton. Kõik kolm võistlust kuuluvad maailma kuue populaarseima jooksumaratoni sekka.