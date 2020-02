Võimud Tokyo olümpia võimalikust ärajäämisest: plaan B puudub, mängud toimuvad

"Mängude korraldamise esialgses plaanis ei saa olema ühtki muutust," kommenteeris Tokyo linnavalitsuse olümpiamängude korraldusbüroo juht Katsura Enyo Reutersile antud intervjuus.

Kuigi Jaapani meedias on räägitud olümpiamängude võimalikust edasilükkamisest kuue kuu kuni aasta võrra, pole Enyo sõnul neil juttudel alust. "Sellist arutelu meil ei ole," lausus korraldusbüroo juht, lisades, et ettevalmistustega ollakse graafikus.

Jaapan on suureks spordisündmuseks valmistunud juba aastaid, olles investeerinud selle korraldamisesse ligi 11 miljardit eurot. Ainsa koroonaviirusest tingitud võimaliku muudatusena kaalutakse olümpiatule teekonna lühendamist.

Koroonaviirusesse on Jaapanis nakatunud enam kui 200 inimest ning kiirelt leviv külmetuse sarnane haigus on nõudnud viie inimese elu. Kuigi korraldajad on olümpiamängude toimumise osas optimistlikud, on Jaapanis viiruse tõttu ära jäetud ohtralt spordisündmusi.

Tokyo olümpiamängud algavad 24. juulil ja lõppevad 9. augustil.