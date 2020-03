Lõiv lõpetas tuuri Hispaanias teisel kohal, Lood tabas tehniline ebaõnn

Viimasel 58,7 kilomeetri pikkusel etapil pälvis naiste seas esikoha Mariske Strauss ajaga 2:40.30. Teise koha teenis leedulanna Katazina Sosna (2:45.16) ja kolmanda itaallanna Eva Lechner (2:45.36). Lõiv sai sama ajaga neljanda koha. Teistest eestlannadest sai Greete Steinburg 10. (3:00.18) ja Mari-Liis Mõttus 14. koha (3:20.36).

"Tänane sõit oli väga väga raske minu jaoks. Ma olin täiesti läbi juba stardis," rääkis Lõiv peale finišit. Esimesed kümme kilomeetrit olid siledal kruusal kihutamist. Eva Lechner kukkus täpselt minu ees ja päris paljud naised koos minuga pidid seepärast seisma jääma. Ainult Mariske jäi kukkumisest eemale. Üldarvestuses oli aga tema minule kõige lähem konkurent."

"Hakkasin vastutuules teda püüdma, aga päris raske oli. Peagi sai Eva mind kätte ja hakkasime koos sõitma," jätkas Lõiv. "Meie tempo oli aga madal ja Mariske kasvatas aina vahe. Tagant jõudis meile veel Sosna järele ja pani meist seejärel mööda. Ma kannatasin väga ja kehal oli külm - sõin kõik oma geelid ja magneesiumid ära, et ehk see päästab mind, aga ei midagi. Sosna läks oma teed ja Mariskega vahe aina kasvas. Ühel hetkel nägin, et Sosna oli valesti pannud ja me Evaga sõitsime teise-kolmanda koha peal. Enne lõppu pani Sosna meist uuesti mööda ja napsas meie nina alt teise koha. Mina olin nii läbi, et ei jõudnud Evaga isegi lõpuspurti teha."

Kokkuvõttes võitis tuuri Lechner. Lõiv sai teise (+3.49) ja Strauss kolmanda koha (+6.01). Mõttus lõpetas üldarvestuses 8. (+1:40.17) ja Steinburg 11. positsioonil (+1:56.43).

Eesti meesrattureid saatis viimasel etapil tehniline ebaõnn. Martin Loo lõpetas etapi 42. positsioonil ajaga 2:35.38 ning Peeter Pruus 57. kohal (2:44.42).

"Esimesel 10 kilomeetril ehk sõidu kõige ohtlikumal osal olin heal positsioonil, aga kahjuks peale seda murdus laskumisel ära ratta tagakiige polt. Jooks laperdas all ja hiljem sai selle boksis kahe jämeda nipuga kinni tõmmatud ning õnneks pidas selline süsteem peaaegu lõpuni vastu," ütles Martin.

Üldarvestuses lahkus Hispaaniast esikohaga Fabian Rabensteiner. Teise koha sai Ben Zwiehoff (+3.58) ja kolmanda Leandre Bouchard (+5.51). Loo langes kokkuvõttes 12. (+31.11) ning Pruus 25. kohale (+1:13.40).