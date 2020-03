Lõiv tõusis maailma kümne parema ratturi sekka, Loo tagasi esisajas

Lõiv tõusis peale Hispaanias toimunud kõrgetasemelist mitmepäevasõitu Andalucia Bike Race, kus ta saavutas kokkuvõttes teise koha, kaks kohta ning hoiab uue nädala edetabelis kümnendat kohta 1250 punktiga. Esimesele kohale kerkis samal ajal Kreekas toimunud maastikuratturitetuuril osalenud endine maailmameister Kate Courtney (1978), lükates teiseks vigastusest paraneva šveitslanna Jolanda Neffi (1918). Kolmandat kohta hoiab hollandlanna Anne Terpstra (1837).

Esimese saja hulka mahuvad eestlannadest veel 73. kohta hoidev Mari-Liis Mõttus (515 p), 88. kohal paiknev Maaris Meier (412) ja 96. positsioonil olev Greete Steinburg (366).

Meeste seas jätkab esikohal olümpiakrossi maailmameister Nino Schurter (2097 p), teisel kohal on brasiillane Henrique Avancini (1825) ja kolmandal itaallane Gerhard Kerschbaumer (1613). Martin Loo tõusis uues edetabelis 19 koha võrra 89. kohale. Esisajas rohkem Eesti rattureid ei ole.

Olümpiareitingus tõusid Eesti naised 19. kohale 3176 punktiga. Tokyosse ühe ratturi lähetamiseks on vaja 31. maiks kuuluda 21 parema sekka. Esimest kolme kohta hoiavad Šveits (7657), USA (6903) ja Holland (6023). Eesti mehed on olümpiareitingus jätkuvalt 33. kohal 1534 punktiga. 21. kohal paikneval Ungaril on punkte 2527. Esikolmikusse kuuluvad Šveits (8089), Itaalia (7150) ja Prantsusmaa (6150).