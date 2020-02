Lõiv jõudis Hispaanias taas pjedestaalile, Loo jäeti finišiheitluses 5.

57-kilomeetrisel etapil oli naiste seas kiireim itaallanna Eva Lechner ajaga 3:13.00. Lõiv kaotas talle ühe minuti ja 29 sekundiga. Kolmandana jõudis finišisse tuuri üldliider Claudia Galicia Cortina (3:17.12). Mari-Liis Mõttus pälvis 10. koha ajaga 3:23.13 ja Greete Steinburg 14. koha ajaga 3:43.31.

"Tänane etapp algas veel raskemalt kui eelmistel päevadel. Kohe esimesel asfaltitõusul tundsin, kuidas mul on ühtlane minek ja mitte kuidagi teiste spurtidega kaasa ei suuda minna," rääkis Lõiv. "Ühtegi kohta ma taga ei ajanud ja peamine eesmärk oli nautida rada ning proovida puhata nii paljudes kohtades kui võimalik. Minu üllatuseks kustus ka teistel jõud peale esimest järsemat tõusu ning peagi sõitsin neljandal positsioonil. Nii ma kulgesin ja nautisin võistlemist oma rütmis. Kui olime kõige kõrgema mäe tippu jõudnud, jäin seisma, täitsin pudeli Coca-Colaga ja hakkasin edasi minema, sest peagi tuli laskumine, kus sain päris hea rütmiga sõita ja esialgu kedagi ees polnud. Sain käte Blaza ning kuna tema laskumiskiirus oli liiga aeglane, proovisin mööda saada. Nii ma juba laskumise lõppu jõudsingi väikese vahega tema ees. Järgnes raske tõus, mis oli lahtise kruusaga. Tippu jõudes nägin, kuidas Claudia (liider) lamab maas ja talle valati vett peale. Möödusin temast ja läksin oma tempoga edasi. Teadsin, et olen teisel positsioonil sõitmas ja nii ma siis mõtlesin, et eks ma püüan seda hoida. Peale viimast joogipunkti, kui lõpuni oli veel umbes kümme kilomeetrit, lisasin natuke tempot. Sõitsin üksi ja päris raske oli asfaltil vastu tuult sõita, aga suutsin oma positsiooni hoida ja lõpetada teisena."

Mõttus lisas: "Nagu lubatud oli tänane päev kõige raskem. Juba stardis tundsin, et tänane kuumus on minu jaoks liiast. Neljandal kilomeetril oli väike tibutagi nahale tekkinud. Õnneks spordijook aitas ära hoida kõige hullema ja kuidagi jõudsin raja kõige pikema tõusu tippu. Sel hetkel olin naistest järsku 13. kohal. Laskumisega parandasin kohta ning silmapiiril oli näha veel kahte konkurenti. Teadsin, et pean ca viis kilomeetrit tõusu ära kannatama, siis on lootust jälle laskumisel oma ära teha. Sain nad laskudes kätte ning koheselt proovisin naised maha jätta, mis mul ka õnnestus. Viimased kümme kilomeetrit suutsin meeste taga ära kesta ning kui algas viimane allamäge lõik, teadsin, et 10. koht on kindlustatud."

Kokkuvõttes jätkab naiste seas liidrisärgis Cotrina. Talle järgnevad Lechner ja kolmandaks tõusnud Lõiv. Mõttus on 12. ja Steinburg 14. positsioonil.

Meeste seas oli päeva parim Ivan Diaz Buj ajaga 2:34.47. Pjedestaali madalamate kohtade eest võitlesid finišisirgel viis meest, nende seas ka Martin Loo. Teise koha napsas endale Tiago Ferreira, kolmanda Ben Zwiehoff, neljanda Fabian Rabensteiner ja viienda Loo. Kuuendaks jäeti Francesco Failli. Nende lõpuajaks märgiti protokolli 2:36.41. Peeter Pruus jõudis finišisse 21. kohal ajaga 2:46.36.

"Etapp oli üks lühemaid, aga tõusumeetreid oli kõvasti," rääkis Loo peale finišit. "Kogu sõidu olin esimese pundis. Umbes poolel maal panid kaks tüüp ajama, ühel läks laskumisel rehv, teine jäigi ette."

Liidrisärgis jätkab võistlemist Rabensteiner. Teisel kohal jätkab Failli ja kolmandal Zwiehoff. Loo tõusis kuuendale ja Pruus 24. positsioonile.

Laupäeval sõidetakse mitmepäevasõidul 83,7-kilomeetrine ning pühapäeval 58,7-kilomeetrine etapp.