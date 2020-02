Lõivu jäi kõrgetasemelisel sõidul võidust lahutama vaid kaks sekundit

Esimesel etapil sõideti 23 kilomeetrit eraldistardist sõiduna, kus naiste klassis näitas päeva parimat aega Blaza Pintaric (1:16.29). Ebaõnnega võidelnud Lõiv kaotas sloveenlannale vaid kahe sekundiga ja sai teise koha. Kolmandale kohale sõitis end Lea Davison ajaga 1:17.13. Eestlannadest on mitmepäevasõidul kaasa tegemas veel Mari-Liis Mõttus ja Greete Steinburg, kes said esimesel etapil vastavalt 16. ja 18. koha aegadega 1:26.07 ja 1:30.11.

"Täna oli kiire ja intensiivne etapp. Esimene pool oli ülesmäge ja teine allamäge," rääkis Lõiv peale finišit. "Võtsin eesmärgiks sõita võimsuse järgi, sest võistelda on vaja kuus päeva ja üle ei ole vaja panna. Kahjuks nii lihtsalt avaetapp ei kulgenud. Juba esimesel kilomeetril jäi minu ees seisma buss, millest astus välja kümme inimest ja loomulikult otse rajale. Lootsin, et sellega minu ebaõnn piirdub, kuid kõige järsema tõusuosa alguses oli rajal ees suur veok ja väike sõiduauto, kes ei mahtunud kurvi peal üksteisest mööda. Olin sunnitud seetõttu selle rajaosa väga aeglaselt läbima. Peale seda läksin võistlust emotsiooni pealt panema ja unustasin ära, et tõusu lõpuni on veel kümme kilomeetrit. Umbes poole peal sain aru, et ma vist pingutasin üle ning lasin tempo alla. Taktikaliselt panime rehvidesse natuke rohkem rõhku, et tõusudel oleks veeremine parem, seetõttu muutus aga laskumine oluliselt kehvemaks. Kuna ma ei olnud varem rada läbi sõitnud, siis tuli ka finiš minu jaoks oodatust veidi varem."

Meeste seas oli päeva parim Francesco Failli ajaga 1:01.12. Teise koha pälvis Damiano Ferraro, kaotades võitjale kolme sekundiga ning kolmanda koha sai Fabian Rabensteiner, keda jäi esikohast lahutama 18 sekundit. Eesti valitsev olümpiakrossi meister Martin Loo avas Hispaanias hooaja 18. kohaga ning tema lõpuajaks märgiti protokolli 1:03.59. Peeter Pruus jõudis finišisse ajaga 1:04.13 ja pälvis selle tulemusega 20. koha.

"Päris hea tunne oli üle pika aja kõvasti pingutada võistlusolukorras," kommenteeris esimest starti Loo. "Enesetunne oli hea ja eesmärk oli eelkõige targalt sõita ning võtta tuuri kui võimalust teha väga hea ettevalmistus enne olümpiakrossi hooaja algust."

Kolmapäeval sõidavad ratturid 72 kilomeetrit. Mitmepäevasõit lõpeb pühapäeval.