Monfils läheb Dubai poolfinaalis Djokovici vastu needust murdma

Maailma esireket Novak Djokovic jätkas oma perfektset hooaega, kui alistas veerandfinaalis 6:2, 6:2 venelase Karen Hatšanovi. Reedeses poolfinaalis läheb ta vastamisi kaasmaalase Richard Gasquet' 6:3, 6:3 alistanud kolmanda asetusega prantslase Gael Monfils'iga.

Prantslasele oli see juba 12. järjestikuseks võiduks, aga Djokovici vastu pole teda edu saatnud: Monfils on kaotanud kõik 16 senist omavahelist kohtumist. "16 korda on minu mänguplaan tema vastu vale olnud, loodetavasti on 17. kord siis õige," naeris ta pärast veerandfinaali intervjuud andes.

Teises Dubai poolfinaalis kohtuvad teise asetusega kreeklane Stefanos Tsitsipas ning avaringis neljanda asetusega itaallase Fabio Fognini alistanud Suurbritannia esinumber Daniel Evans.