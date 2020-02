Treeningul kukkudes õlga vigastanud Greipel jääb kolmeks kuuks raja äärde

Sakslane oli kodumaal Kölni lähistel treeningsõitu tegemas Rick Zabeliga, kui saatuslik kukkumine toimus.

"Meile tuli kitsal teel vastu auto ja me võtsime Rickiga üksteise taha. Seal oli palju vett ja muda ning kuidagi sõitsin ma teelt välja ja kaotasin tasakaalu," kirjeldas Greipel olukorda. "Mu esimene jooks libises alt ära ning ma kukkusin oma pea ja õlaga vastu kivi."

Peale õnnetust sõitis Greipel koju ja lootis, et tegemist on pisivigastusega. Haiglas selgus, et lisaks nihestusele on sakslane ka luu murdnud. Kolmekuune võistluspaus tähendab, et Israel Start-Up Nation jääb kevadklassikutel ilma väga olulisest lülist.

"See on kindlasti väga suur tagasilöök nii Greipelile kui kogu meeskonnale," ütles tiimi mänedžer Kjell Carlström. "Ta näitas Tour Down Underil korralike tulemusi, olles üks meie liidritest. Lisaks Andrele on meil vigastatud veel ka Rory Sutherland ja Ben Hermans. Selles valguses on tegu eriti halva uudisega."