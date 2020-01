Martin Laas sai Austraalia velotuuri neljandal etapil kuuenda koha

Vahepeal pääsesid viis meest eest ära, kuid 25 km enne finišit sai peagrupp jooksikud kätte. Lõpuspurdis edestas Ewan iirlast Sam Bennettit (Deceuninck-QuickStep), kolmandana tuli üle finišijoone belglane Jasper Philpsen (UAE Team Emirates). Ewanile on see teine etapivõit tänavusel Tour Down Underil.

Esimesena jäi esikolmikust välja Mihkel Räime klubikaaslane, Saksamaa sprinter Andre Greipel (Israel Start-Up Nation), viies oli itaallane Alberto Dainese (Team Sunweb) ning kuuendaks sprintis end Laas.

Velotuuri üldarvestuses säilitas esikoha peagrupis lõpetanud austraallane Richie Port (Trek-Segafredo), kes edestab kolme sekundiga lõuna-aafriklast Daryl Impey'd (Mitchelton-Scott) ja kaheksa sekundiga kaasmaalast Rob Powerit (Team Sunweb). Laas tõusis üldarvestuses üheksa kohta ja on nüüd 111. (+12.09).

Tour Down Underil on pidada veel kaks etappi.

????Caleb Ewan does it again. Winner! ????

Well done to the entire @lottosoudal Cycling Team #tourdownunder #WinnerStage4 pic.twitter.com/gWz0uctt0b