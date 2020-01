Laas aitas Tour Down Underil meeskonnakaaslase kolmandaks, võitis Bennett

Tour Down Underi eelsel kriteeriumil kriitikanoolte alla sattunud Bennett tõestas täna oma sprinterivõimeid, kui edestas grupifinišis belglast Jasper Philipseni (UAE-Team Emirates), Laasi meeskonnakaaslast Erik Baškat (Bora-Hansgrohe), valitsevat Euroopa meistrit Elia Vivianit (Cofidis) ja Andre Greipeli (Israel Start-Up Nation). Võitja ajaks märgiti protokolli kolm tundi, 28 minutit ja 54 sekundit.

Laas lõpetas võistluse peagrupi lõpus, 112. kohal.

"Tänane sõit oli hoolimata siledast rajast raske, tempo oli koguaeg peal ja sõideti ühtlaselt kõvasti," rääkis Laas peale võistlust. "Minu ülesanne olin täna oma tiimikaid aidata, eelkõige Baškat ja proovisin terve sõidu tuules olla. Ühtlasi kogusime esimeses vahepunktis üldliidri jaoks punkte. Tänu heale meeskonnatööle suutsime Baška heale positsioonile aidata. Kuigi esikohta sel korral ei tulnud, siis suutsime pjedestaalikoha võtta, mis pole kindlasti paha saavutus. Minu töö lõppes täna varem kui pidi - juba kaks kilomeetrit enne lõppu andsin Erikule vahetuse üle ja ta sõitis ise lõpuni ning kõik lõppes hästi. Tiim jäi tänase sõiduga rahule ja ootame põnevusega järgmist etappi."

"See on hea algus hooajale," ütles Bora-Hansgrohe spordidirektor Enrico Poitschke peale võistlust. "Meeskond töötas terve päeva Eriku jaoks ja tõi ta finišisse heal positsioonil. Me võime tulemusega päris rahule jääda. Muidugi me tahaksime võita, aga ka selle tulemusega jääme praegu rahule."

Velotuuri teisel etapil sõidavad ratturid 135,8 kilomeetrit.