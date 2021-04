Saksamaa rattalegend loobub aasta lõpus tippspordist

38-aastase Saksamaa sprinteri leping Iisraeli klubiga lõpeb 2022. aastaga ja siis on tema sõnul aeg eluga edasi minna, kirjutab Spordipartner.ee. "Minu eesmärk on mitte istuda ratta selga, kui minu vanuse esimene number on neli. Kavatsen sellest kinni pidada," ütles Greipel Saksa telekanali Radsport News poolt tehtud dokumentaalfilmis. "Ma ei tea, mis juhtub, kui mulle uut lepingut pakutakse, kuid arvan, et olen kommunikatsioonis väga hea ning kõik teavad, et mulle ei ole vaja lepingut pakkuda. Ma ei võtaks pakkumist vastu."

Karjääri vältel 156 võitu teeninud Greipel saavutas viimati esikoha 2019. aasta jaanuaris Gaboni velotuuril. Käimasoleval Türgi velotuuril on ta jõudnud kolmel korral esikuuikusse. Profisportlase karjääri järel kavatseb Greipel rattaspordiga seotuks jääda ja oma kogemusi noortele jagada.