20-aastane Belgia imelaps võitis San Juanis temposõidu ja tõusis liidriks, Vahtra 84.

Evenepoeli võiduajaks oli 19 minutit ja 16 sekundit, mis teeb keskmiseks kiiruseks 47,3 km/h. Itaallaast Filippo Gannat edetas ta 32 ja hispaanlast Oscar Sevillat (Team Medellin) ühe minuti ja kaheksa sekundiga. Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation) kaotas võitjale kolme minuti ja 35 sekundiga ning sai 84. koha.

"Temposõit oli lühike, aga tundus nagu üks minu elu pikimaid, kuna võistlus toimus täiesti sirge tee peal. Isegi tõus tundus lõputu," rääkis Evenepoel finišis. "Ma läksin võitma ja esikoht teeb mind õnnelikuks. Minu eelis tuli täna enim esile siledatel lõikudel, kus ma suutsin head kiirust hoida. See tähendab, et vorm on hea."

Andekas belglane tõusis liidriks ka kokkuvõttes, edestades Gannat 32 ja Sevillat 1.08-ga. Vahtra langes 68. kohale ning kaotab võitjale kolme minuti ja 35 sekundiga.

Velotuuri neljandal etapil sõidavad ratturid 185,8 kilomeetrit.