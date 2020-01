San Juani velotuuril käib rebimine noore tulevikutähe ja 43-aastase vanameistri vahel

Gaviria edestas grupifinišis prantslast Rudy Barbier'd (Israel Start-Up Nation) ja kaasmaalast Alvaro Jose Hodegi. 185,8 kilomeetri pikkuse etapi läbisid ratturid nelja tunni, kaheksa minuti ja kolme sekundiga. Vahtra lõpetas sõidu peagrupis ja sai 42. koha.

Kokkuvõttes jätkab liidrina 20-aastane Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), kes edestab itaallast Filippo Gannat 33 sekundiga ja hispaanlast Oscar Sevillat (Team Medellin) ühe minuti ja üheksa sekundiga. Üldvõidu nimel ilmselt hakkavadki võistlema Belgia noor tulevikutäht Evenepoel ja 43-aastane vanameister Sevilla. Hispaanlane lõpetas velotuuri mullu kolmandal ja tunamullu esimesel kohal.

"Ma arvan, et kõige ohtlikum konkurent on Sevilla. Ma loodan, et temposõidus pälvitud vahest piisab siiski üldvõiduks," rääkis Evenepoel.

Kokku sõidetakse velotuuril seitse etappi. Homme on kavas 169,5-kilomeetrine etapp, mis lõpeb 2624 meetri kõrguse Alto Colorado otsas.