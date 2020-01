Gaviria võitis San Juani velotuuri teise etapi, Vahtra lõpetas peagrupis

Gaviria tuli seejuures välja keerulisest olukorrast, kui tema põhiline abimees Max Richeze lõpu eel kukkus. Võimas lõpuspurt ei andnud Kolumbia ratturi konkurentidele aga võimalustki. Kolmekordne endine maailmameister Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) lõpetas viiendal kohal. Vahtra sai võitjaga sama aja ja 49. koha.

See oli kolmandaks korraks, kui Gaviria suutis võidutseda täiesti sirgel teel lõppenud väga kiire finišiga sõidul. Mullu UAE Team Emirates meeskonda siirdudes pälvis ta niiviisi San Juanis oma esimese võidu, kuid peale põlvevigastust tuli kiirete sprintide tegemisel tagasilöök. Kolumbia sprinteril tuli mullu isegi seepärast Giro d'Italia pooleli ja Tour de France vahele jätta.

"Ma ei lükka ümber, et ma olen väga heas vormis," ütles Gaviria peale võidukat finišit. "Alates detsembrist olen ma teinud spetsiifilist tööd ja jälginud oma toitumist. Ma olen heas seisus ja loodan, et see kestab kevadklassikuteni."

Gaviria tõusis ka kokkuvõttes kaheksandalt kohalt esimeseks. Esimesel etapil võidutsenud Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) on sama ajaga teisel kohal. Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) hoiab neljasekundilise kaotusega kolmandat kohta. Vahtra on kahe etapi järel 23. kohal (+0.10).

Homme sõidetakse velotuuril 15,2-kilomeetrine temposõit. Kokku on San Juani velotuuril seitse etappi.