Mägi Hispaania triumfist käsipalli EM-il: otsustavaks sai sõna "meeskond"

Turniir algas kahe üllatusega, kui suurfavoriidid Prantsusmaa ja Taani tõrjuti välja juba alagrupifaasis. Poolfinalistidest purjetasid Hispaania, Horvaatia ja Norra läbi võistluste kaotusekibedust tundmata. Käsipalli ajalukku minevas poolfinaalis alistas Horvaatia kahe lisaaja ja 80. minutilise võitluse järel Norra ning Hispaania kontrollis näiliselt kindlalt kogu kohtumist Sloveenia vastu.

"Horvaatia - Norra poolfinaal oli mäng, mida iga käsipallist lugupidav inimene nägema peab. Ei oska öelda, kas meie ala saab veel põnevamaks minna. Kaks võrdset meeskonda jätsid kogu oma sisu platsile, aga spordis peab olema võitja ja kaotaja," rääkis mitmeid mänge kommenteerinud Mägi. "Teine poolfinaal oli küll tulemuse järgi tasavägine, kuid siiski ei tekkinud kordagi tunnet, et Sloveenial seal võimalus oli."

Pronksikohtumises alistas Norra kindlalt Sloveenia ning võttis oma ajaloo esimese medali Euroopa meistrivõistlustelt ja tagas sellega endale ka koha 2021. aasta maailmameistrivõistlustel. Norralaste superstaar Sander Sagosen viskas kokku 65 väravat, mis tõstis ta ajaloo suurimaks skoorijaks ühel finaalturniiril. 5.-6. koha matšis alistas Saksamaa 29:27 Portugali, kelle jaoks oli see parim koht kontinendi finaalturniiril. Mõlemad tiimid kindlustasid endale koha aprillis toimuvale olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile.

"Pronksikohtumises võttis Norra teenitult oma. Kvaliteedivahe on lihtsalt liiga suur. Poolfinaalide järel oli see mõlemale võistkonnale nii mentaalselt, kui füüsiliselt väga raske katsumus," ütles HC Kehra mängija. "Portugali aeg on veel ees. Nende tulevik paistab helge. Julgen ennustada neile lähima nelja aasta jooksul tiitlivõistluste medalit."

Finaal algas sündmusele kohaselt üksteist kompides ning väga passiivselt. Horvaatia võttis alguses meeletu fännide kaasaelamise toel väikse edu, kuid Hispaania kosus ja turniiri parima väravavahi Gonzalo Perez De Vargase hiilgetõrjete abiga võeti poolajaks üheväravaline edu. Teist perioodi ilmestas suur tehniliste vigade arv ning ilmselgelt paistis välja, et mehed olid pikast turniirist väsinud. Lõpuks suutsid siiski hispaanlased pikema pingi ja kogemuste abil üksikud olukorrad paremini lahendada ning mehed võtsid tulemusega 22:20 oma teise järjestikkuse Euroopa meistri tiitli.

"Finaalis (ja kogu turniiril) sai otsustavaks sõna meeskond. Hispaanial on hetkel maailma kõige ühtlasem tiim, kus igale positsioonile on mitu võrdväärset meest. Nende treener, Jordi Ribeira jagas võistluste ajal koormust võrdselt ning seetõttu oli tema võistkonna jalad pisut värskemad," lisas Mägi finaali kohta. "Ühe kulla riputaks sel turniiril Horvaatia fännide kaela, kes vaatamata toimumiskohale olid vaieldamatult parimad ja kõige lärmakamad kaasaelajad."