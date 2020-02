Mihkel Räim alustas velotuuri Austraalias 4. kohaga

Velotuuri 121,9 kilomeetri pikkuse etapi võitis itaallane Alberto Dainese (Team Sunweb; 2:36.42), teine oli austraallane Kaden Groves (Mitchelton-Scott) ja kolmas hollandlane Moreno Hofland (EF Pro Cycling).

"Tänase etapi võib kokku võtta kolme sõnaga: kerge, igav, lühike," olid Räime esmased muljed peale võistlust. "Alguses oli palju rünnakuid ja ca 20 km peal said eest ära neli meest. Peagrupp hoidis kenasti vahet ja toodi õigeks ajaks tagasi, selleks andis suure panuse ka meie tiim. Finišis oli plaanis minu peale mängida ja meil oli idee olemas, kuidas seda teostada. Jama oli ainult selles, et ilmselt oli kõikidel meeskondadel sama plaan. Kahjuks ca 1,5-1,8 km enne lõppu kaotasin mehed enda eest ära või nad kaotasid mind enda tagant ära. Ei teagi, kuidas seda päris hästi tõlgendada. Aga igatahes pidin minema tuule kätte ja oma tee ette võtma, et saada tiimikaaslaste taha. Sealt edasi kujunes plaan peaaegu nagu ette nähtud. Kurvis tegin väikse vea ja kaotasin rütmi ning kui spurtima hakkasin, siis andsin oma parima, aga tundsin, et mõned minutid varem tehtud lüke andis veel tunda. Üle finišijoone veeresin neljandana. Mis kehvasti, see uuesti! Järgmine etapp kulmineerub suure tõusuga ja seal mul ilmselt asja pole."

Velotuuri teisel etapil sõidavad ratturid 117,6 kilomeetrit ja kokku on neid kavas viis.