Uue peatreeneriga Saaremaa peab meistriliigas kolm mängu

Tabeliliider on 37 punktiga Bigbank Tartu, järgnevad Jekabpilsi Luši (34 punkti) ja Saaremaa VK (30 punkti). Tartul on peetud 15 mängu, Jekabpilsil 16 ja Saaremaal 12 mängu. Neljas on 28 punktiga Selver Tallinn (15 mängu), viies Pärnu Võrkpalliklubi (16 mängu). Eesti klubidest asub TalTech kaheksandal kohal 12 punktiga (14 mängu).

Kõige tihedam nädal on ees ootamas Saaremaa meeskonda, kes tõi hiljuti meeskonna uueks peatreeneriks Kreeka ja Rootsi kodakondsusega Ioannis Kalmazidise. Saaremaa peab kolm võõrsilmängu: kolmapäeval kohtutakse Selver Tallinnaga, laupäeval Jelgava Biolarsiga ja pühapäeval RTU/Robežsardzega.

Neljapäeval tuleb väljakule liidermeeskond Bigbank Tartu, kes võõrustab liigatabeli viimast meeskonda Limbažit. Reedel kohtub kodusaalis Limbažiga TalTech.

Credit24 meistriliiga mängud 8.-12. jaanuaril:

08.01 kell 19.00 (Audentese spordihoone) Selver Tallinn – Saaremaa VK

09.01 kell 19.00 (TÜ spordihoone) Bigbank Tartu – OC Limbaži/MSG

10.01 kell 18.00 (TalTechi spordihoone) TalTech – OC Limbaži/MSG

11.01 kell 16.00 (Zemgale Olympic Center Jelgava) VK BIOLARS/Jelgava – Saaremaa VK

12.01 kell 17.00 (Riga SH) RTU/Robežsardze – Saaremaa VK