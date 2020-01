Uus peatreener: Saaremaa on tippklubi, mis on loodud tiitlite võitmiseks

"Saaremaa on tippklubi, kes on loodud selleks, et võita võimalikult palju tiitleid. Samuti on minu eesmärk viia meeskond eurosarjas ühe ringi võrra kaugemale ehk veerandfinaali," vahendab Võrkpall24.ee Kalmazidise sõnu.

"Ma pole kindlasti Eesti võrkpalliga nüanssideni kursis, kuid tean, et teil on sel alal suured traditsioonid. Olen Eesti võrkpalli head taset kogenud ise Rootsis olles ja teie erinevate võistkondade vastu mängides."

"Ma arvan, et eelmine treener (Urmas Tali) tegi selle meeskonnaga tegelikult väga head tööd ja nad mängisid hästi. Muuta tuleb pisidetaile, näiteks mängijate enesekindlust kasvatada," sõnas Kalmazidis.

Loe täispikka intervjuud portaalist Võrkpall24.ee.