Saaremaa VK loobus Urmas Tali teenetest, asendaja tuleb piiri tagant

"Need kaks ja pool aastat on olnud üpris edukad ja Urmase on teinud head tööd ning tema panus klubi arengusse on olnud suur. Kuid iga asi saab kord läbi ja ka sedalaadi muudatused on vahel möödapääsmatud," kirjutab Saaremaa VK pressiteates.

Pühapäeval peetud võrkpalli Aadu Luukase karikavõistluste finaalis võidutses Bigbank Tartu, kes alistas tiitlikaitsja Saaremaa 3:2 (23:25, 17:25, 25:21, 26:24, 21:19).

"Klubi juhtkond on otsustanud, et meeskonnasiseselt on vaja muutust, et hooaja teine pool oleks edukam," jätkas klubi. "Otsus koostöö lõpetada ei olnud tingitud pühapäevasest karikafinaali tulemusest. Pigem oli see tulemus kinnituseks, et meeskond ei ole oma potentsiaali selle poole aastaga suutnud välja mängida ning on vaja teha muudatusi."

Saaremaa VK teatel pole uue peatreeneriga veel lepingut allkirjastatud, aga see saab tehtud lähipäevil ja siis saab tema isiku ka avalikkusele teatada. "Täna saame vaid öelda, et uue treeneri näol on tegemist välismaalasega," lisas Saaremaa.