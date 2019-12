Kahegeimilisest kaotusseisust välja tulnud Tartu alistas karikafinaalis Saaremaa

Saaremaa võitis kohtumise kaks esimest geimi ning oli ka kolmanda geimi lõpus heas positsioonis, olles Tartust vaid kahe punktiga taga, kuid paraku ei suudetud tarvilikku kolmandat järjestikust geimi võita ning seejärel haarasid juhtohjad tartlased. Neljanda geimi lõpus oli veel Bigbank 23:24 kaotusseisus, kuid siis suudeti võita kolm punkti järjest ja viia mäng otsustavasse viiendasse geimi. Seal jätkus tasavägine võitlus, kus viimaks jäi 21:19 peale Tartu klubi.

Võitjate parimana tõi Curtis Stockton meeskonnale 25 punkti, 18 silma sai kirja Alex Saaremaa. Saarlaste resultatiivseim oli 21 punkti toonud Javier Jimenez, Daniel Macieli kontole kirjutati 20 punkti.

Eelvaade:

Saaremaa VK oli poolfinaalis kahel korral (3:1 ja 3:0) parem Tallinna Selverist, Bigbank Tartu alistas TalTechi vastavalt 3:0 ja 3:1, kirjutab volley.ee.

Saaremaa näol on tegu tiitlikaitsjaga, eelmisel aastal saadi finaalis 3:2 jagu Pärnu Võrkpalliklubist. Ka sellele eelneval aastal krooniti Saaremaa karikavõitjaks, finaalivastaseks oli toona just Tartu meeskond ja seegi finaal lõppes tulemusega 3:2.

Sel aastal on Saaremaa ja Bigbank Credit24 liiga raames kohtunud kahel korral. 5. oktoobril toimunud hooaja avamängus jäi Saaremaa peale tulemusega 3:2 ja novembri lõpus 3:1.

Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali rääkis finaali eel, et eelnevad omavahelised mõõduvõtud või varasemad tiitlid enam midagi ei tähenda. "Need kohtumised olid väga erinevatel hooaja hetkedel nii koosseisude kui muus mõttes ja hetkel enam midagi ei tähenda. Karikafinaalis määrab kõik üks mäng ja hetkel parem meeskond võidab. Meil on varasemate tiitlitega võrreldes uus meeskond ja uus olukord ja nii seda võtamegi, mingit ärevust endal veel sees pole, see tuleb ilmselt alles pühapäeval," sõnas peatreener.

"Kohtuvad kaks üsna võrdset meeskonda ja mõlemad on seni näidanud, et suudavad otsustavatel hetkedel hästi mängida. Võib-olla määrab mängu saatust veidi ka toimumispaik Saku Suurhall, suur saal lisab ikka veidi teist hõngu," leidis Tali ja lisas, et Tartu suurimaks tugevuseks peab ta kogemusi. "Nad suudavad ka rasketes olukordades õigeid otsuseid teha, mida teised tihti ei suuda. Kogenud meeste tasakaalukas mäng on kindlasti üks Tartu trump. Meie oleme viimasel ajal pigem vormi hoidnud ja kõik mehed on terved. Tahtmist ja sisemist energiat on mängijatel palju," lisas juhendaja.

Tartu juhendaja Andrei Ojamets sõnas, et ühest mängust sõltuv karikas teeb olukorra põnevamaks. "Määravaks saab hetkeseis ja hetkeemotsioon, parandamisruumi kummalgi pole ning eks see lisab põnevust. Ärevuse osas - siis ma olen samamoodi tavaline inimene, täna veel erilist ärevust ei tunne, aga eks mõtted keerlevad selle mängu ümber aina rohkem. Tennisist Marat Safin on öelnud, et talle isegi meeldib, kui ta vastast natukene kardab, see andvat lisajõudu ja adrenaliini. Ma olen selle mõttega nõus. Meil pole põhjust Saaremaad minna mütsiga lööma ega ka ülemäära karta, aga ootame seda kohtumist põnevusega," sõnas Ojamets.

"Viimases liigamängus sai otsustavaks meie rünnakuvigade suur arv. Aga nüüd on uus olukord ja uus mäng, lisaks on Saaremaa temporündaja Graham [austraallane Beau James Graham - volley.ee toim.] Austraalia koondise juures OM-kvalifikatsioonimängudeks valmistumas ja seetõttu tuleb veidi teistsugune mäng."

Saku Suurhall on Ojametsale varasemast tuttav paik. "Kunagi sai seal koondisega mängitud, kui Avo Keel peatreener oli. Lisaks kui Selver eurokarikat mängis ja Keele abitreener Raul Reiter ei saanud mingil põhjusel osaleda ning Avo kutsus mu appi. Pärnu VK Meistrite liiga mängus olin aastaid tagasi võistluste direktor ja nägin seeläbi korralduslikku poolt, seega võõras paik see mulle pole. Saal on korralik, kuigi minu isiklike lemmikute hulka ei kuulu, kõik on liiga tumedates toonides. Kui tuleb ka korralikult publikut, on see kahtlemata uus ja huvitav kogemus," lisas peatreener.