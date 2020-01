Tali vastus Puparti kriitikale: freestyle'iga võib ka mänge võita

31. detsembril teatas Saaremaa Võrkpalliklubi, et on lõpetanud koostöö meeskonda kaks ja pool aastat peatreenerina juhtinud Urmas Taliga. "Spordipühapäeval" avanes võimalus olukorrast vestelda Tali endaga.

Tali sõnul läks ta Eesti karikafinaali mängima teadmiseta, et see jääb tema viimaseks mänguks Saaremaa peatreenerina. "Minu tunnetus sai väga konkreetse suunise 30. detsembri õhtul, kui mulle helistati," rääkis Tali "Spordipühapäevas".

"Sinnamaani võis rääkida, arvata, või mõelda nendest asjadest, aga et midagi sellist on päevakorras, oli hästi hoitud saladus. Eks ta tuli üllatusena kõigile osapooltele. Keegi teadis midagi, aga need, kes selle asjaga ei olnud otseselt kokku puutunud, neile tuli üllatusena."

"Siin on väga palju erinevaid asjaolusid," lahkas Tali koostöö lõpetamise tagamaid. "Nii nagu öeldi ka otseselt, on sellel võistkonnal võib-olla rohkem potentsiaali kui on välja mängitud. Tõenäoliselt võttis see kokkumängimine rohkem aega kui ma reaalselt arvasin. Hooaja algus oli meil - mitte konarlik, aga selline pilt, et kõik asjad võib-olla ei klapi. Teadsin ikkagi seda, et oktoober ja november on selle visiooniga, et karikavõistluste mängud novembrikuus ning detsembrikuus ja eurosarja esimene ring võiks meeskond olla parem kui ta oli. Ju nad pidid ikkagi veel selgemad võidud olema, siis oleks olnud kõigil kindlust, et suund on õige."

Eelmise nädala keskel kritiseeris Tali meetodeid oktoobri viimastel päevadel klubiga liitunud endine koondislane Keith Pupart, kelle sõnul läksid Tali trennid tihti nn freestyle'iks ära ja et sellise kaliibriga võistkonna treeningud võiksid olla veidi keerulisemad.

"Las see siis jääb tema arvamuseks," vastas Tali. "Tean küll, millele ta vihjab: jõulueelsele perioodile, kui tulime Iisraelist tagasi ja ma ei näinud põhjust kümme päeva enne karikafinaali täie auruga panna. Tegime natuke teistsuguseid treeninguid, kui see on freestyle, siis las ta olla. Freestyle'iga võib ka mänge võita, kui on väga spetsiifiline asi ja nüanssidele tähelepanu panna. Vaatame, kumb siis rohkem edu toob."

"Ma olen jätkuvalt seda meelt, et need asjad saavad selgeks läbi mängulise poole, läbi treeningprotsessi, mis on suuresti mängulise poole peale üles ehitatud," jätkas Tali. "Situatsioonid tekivad ja neid situatsioone tuleb lahendada. Ma ei ole päris nõus nendega, kes ütlevad seda praeguse hetke kontekstis, kui nad ei tea, mida me kogu augusti, septembri ja oktoobri oleme teinud. Väga pikk protsess on selja taga ja mingit oma visiooni kokku panna selle põhjal, kui kaua keegi mingi ajaperioodi jooksul koos minuga on olnud, on ennatlik."

"Mängijate pool on natuke kontekstist välja kisutud ja proovitud hirmsasti rääkida, et mängijad olid selle taga. Mina niimoodi ei öelnud, see tuleks ka selgeks rääkida," tõdes Tali. "Ütlesin, et võistkonnasiseselt oli asju, mida minuga ei räägitud, mis võib-olla ei olnud nii, nagu oleks pidanud olema. Selle jutu sisu on kuskilt natuke teistmoodi tõlgendatud, see ei ole päris üks-ühele öeldud."

"Olen pidevalt olnud seda meelt, et olen mängijatele kogu aeg suhteliselt avatud olnud. Kui jäi midagi ütlemata ja see nüüd tagantjärgi välja öelda - ma ei pea seda päris õigeks," arvas Tali.