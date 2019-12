Raske hooaja selja taha jätnud Šarapova tuleb tagasi

"Ausalt öeldes nooremana ei näinud ma end vanemana kui 30 kunagi mängimas," lausus Šarapova. "Aga tunnen endiselt, et mul on palju anda. Minus leegitseb endiselt tuli ja ma olen suur võitleja. Kuni õlg püsib korras ja keha lubab, loodan, et mulle on antud veel palju aega."

Väheste mängude tõttu on Šarapova langenud maailma edetabelis 133. kohale. Tema sooviks on lüüa kaasa Austraalia lahtistel, aga edetabelikoha tõttu tuleb tal ilmselt taas loota korraldajate eripääsmele.

Esimene proov tuleb viimati USA lahtistel mänginud Šarapova jaoks siiski Brisbane'is, kus teiste seas on kaasa löömas maailma esinumber Ashleigh Barty, valitsev Austraalia lahtiste tšempion Naomi Osaka, maailma teine reket Karolina Pliškova ja ka Anett Kontaveit.

"Pärast rasket eelmist hooaega on see värske algus," lisas venelanna. "Siis käisid asjad üles-alla, oli hetki, kui olin valmis, aga mu õlg mitte. Aga hooaja ettevalmistus möödus päris hästi ja motivatsioon on laes. See on minu karjääri praeguses faasis hea märk."