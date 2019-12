Raske hooaja selja taha jätnud Šarapova: tuli minu sees põleb endiselt

Endine maailma esireket Maria Šarapova on WTA edetabelis langenud 131. kohale, kuid tahab algaval hooajal taas kõrges mängus kaasa lüüa.

Hooaja jooksul vigastustega võidelnud Šarapova lõi kaasa ainult kaheksal turniiril ja mängis kokku 15 kohtumises, kuid mitte üheski pärast US Openi avaringis saadud kaotust Serena Williamsile.

"Armastan seda, mida teen," sõnas Šarapova neljapäeval pärast Ajla Tomljanovici alistamist Abu Dhabi sõukohtumises. "Kui olen väljakul ja kui mul on võimalus võistelda, naudin seda. Mul on eesmärgid ja unistused eluks pärast tennist, aga see tuli põleb minu sees endiselt."

32-aastase venelanna sõnul inspireerib teda hooaja meeste esireketina lõpetanud Rafael Nadal. "Kogu tema karjäär äratab minus aukartust," ütles Šarapova. "Arvan, et vähemalt osaliselt on talle edu toonud oma kalendri strateegiline planeerimine. Terve olemiseks peab tegema õigeid otsuseid ja seda saan temalt kahtlemata õppida."

"Ootan väga Austraaliasse minekut ja tahan näha, kuidas mu keha seal vastu peab," jätkas venelanna. "Lõppeval aastal mängisin vähe ja pidev treeningute alustamine-lõpetamine oli minu jaoks väga raske. Kuigi tundub, nagu ei oleks ma palju mänginud, olen ma tegelikult enda kallal palju tööd teinud."