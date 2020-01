Šarapova teenis Austraalia lahtistele vabapääsme

Peale Brisbane'i turniiri avaringi kaotust valmistab see uudis Šarapovale kindlasti heameelt. Austraalia lahtiste korraldaja Craig Tiley avaldas, et vabapääse võimaldab endisel maailma esireketil ja viis korda suure slämmi turniiridel võidutsenud venelannal parandada edukamalt oma maailma edetabeli kohta.

"Austraalia lahtistel põhitabelis võistelda on imeline," ütles Šarapova. "Mul on olnud sel turniiril imelisi kogemusi alates finaali võitmisest kuni väga valusate kaotusteni. Uus võimalus nende emotsioonide kogemiseks on väga eriline."

Aasta esimene suure slämmi turniir algab 20. jaanuaril.