Šarapova loobus Hawaii tenniseturniirist

Hawaii tenniseturniir on iga-aastane hooajaeelne soojendusturniir, kus osalevad nii mehed kui naised.

Viimati US Openil mänginud ja seal avaringis Serena Williamsile 1:6, 1:6 kaotanud Šarapova põhjendas, et pole veel valmis võistlustulle naasma. "Pean pettumusega teatama, et otsustasin Hawaii turniirist loobuda. Tunnen, et vajan veel aega ja ettevalmistust, enne kui väljakule naasen," sõnas Šarapova, kes eelmisel nädalal osales näidismängus Abu Dhabis.

Šarapova loobumisel pääses turniirile mängima 23-aastane ameeriklanna Alyssa Tobita, kes paikneb maailma edetabelis alles 1073. real. Tobita õnn jäi aga üürikeseks, kuna avamängus kaotas ta belglanna Yanina Wickmayerile 1:6, 1:6.

Wickmayer läheb nüüd poolfinaalis vastamisi ameeriklanna Danielle Collinsiga, teise finalisti selgitavad endine maailma esireket Angelique Kerber ja jaapanlanna Misaki Doi. Meestest lähevad poolfinaalides vastamisi ameeriklased Taylor Fritz ja Brandon Nakashima ning ameeriklane Sam Querrey ja austraallane Jordan Thompson.

Meeste poolelt pidi vigastuse tõttu turniirist loobuma jaapanlane Kei Nishikori. Eelmise nädala alguses teatasid enda loobumisest kanadalased Milos Raonic ja Bianca Andreescu.