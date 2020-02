Nädal piiri taga: Peit vedas Salo Soomes kolme võiduni

Esmalt oldi 3:2 (25:14, 25:9, 19:25, 19:25, 15:9) paremad JymyVolleyst, Peidilt 26 punkti (+18), Ennokilt üheksa silma (+1). Seejärel saadi 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) jagu Hämeenlinnast, Peit tõi 16 (+5) ja Ennok taas üheksa punkti (+7). Kolmandas mängus saadi 3:1 (25:20, 21:25, 25:18, 25:20) võit Puijo naiskonna üle, Peit panustas 15 silma (+4), Ennok kolm punkti (-1). Tabelis on Salo 42 punktiga neljas. Sel kolmapäeval ootab Salo naiskonda ees järjekordne mäng Meistrite liigas. Soome meeste meistriliigas oli Akaa Volleyl (peatreener Oliver Lüütsepp, temporündaja Mart Naaber) mänguvaba nädal, kirjutab Volley.ee.

Kreeka naiste meistriliigas pidas Kristiine Miileni koduklubi Pannaxiakos võõrsilmängu Evosmou naiskonnaga ning teenis 3:1 (25:13, 22:25, 25:15, 15:13) võidu. Eestlannast nurgaründaja panustas üheksa punkti (+6). Liigatabelis on Pannaxiakos 27 punktiga viiendal kohal.

Prantsusmaa meeste kõrgeimas liigas peeti seekord ühe vooru mängud ning neli eestlast said kamba peale kaks võitu ja kaks kaotust. Hindrek Pulga tööandja Chaumont pidi tunnistama Narbonne'i 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) paremust, Pulk sekkus episoodiliselt ja tõi ühe punkti. Timo Tammemaa panustas kümme punkti (+6) ja aitas Toursi 3:1 (25:23, 26:28, 25:15, 25:18) võidule Ajaccio üle.

Renee Teppani koduklubi Poitiers pidi võõrsil tunnistama Montpellier' 3:2 (17:25, 25:17, 25:22, 16:25, 15:11) paremust, eestlane sekkus hetkeks ja skoori ei teinud. Ardo Kreek aitas Pariisi Volley'l olla 3:1 (25:22, 25:18, 23:25, 26:24) parem Sete'st, Kreegilt 12 punkti (+7). Liigatabelis on Tours 40 punktiga teine, Chaumont 31 punktiga neljas, Pariis 24 punktiga kaheksas ja Poitiers 23 punktiga kümnes. Meeste esiliigas sai Kevin Saare tööandja Saint-Quentin kirja 2:3 (27:29, 29:31, 25:20, 26:24, 15:17) kaotuse Saint Jean D'Illac'lt, eestlasest nurgaründaja vahetati pärast teist geimi puhkama ja tõi seitse punkti (+1). Tabelis ollakse 24 punktiga neljandad.

Prantsusmaa naiste meistriliigas pidas Polina Bratuhhina-Pitou ning Eliise Hollase tööandja Terville Florange kaks mängu ja sai kaks kaotust. Esmalt jäädi 0:3 (22:25, 19:25, 15:25) alla Mulhouse'ile, Bratuhhina-Pitou tõi kaks punkti (+0), Hollas kuus silma (+3). Teises mängus kaotati Eesti rahvusnasikonna peatreeneri Lorenzo Micelli juhendatavale Le Cannet'le samuti 0:3 (23:25, 16:25, 15:25), Bratuhhina-Pitou tõi seitse punkti (+5), Hollas viis silma (-3). Tabelis on Terville 22 punktiga kümnendal tabelireal, Le Cannet hoiab 41 punktiga viiendat kohta.

Itaalias sai Robert Täht taas võidurõõmu tunda, kui Perugia alistas 3:1 (25:23, 19:25, 25:20, 25:21) Padova meeskonna. Täht sekkus servima ja skoori ei avanud. Tabelis on Perugia 42 punktiga teine. Naiste meistriliigas ja esiliigas peeti karikafinaale ja Kertu Laagi ning Anna Kajalina naiskonnad ei mänginud.

Rumeenia kõrgliigas jätkub Kristo Kollo ja Galati Arcada edu, viimati alistati 3:0 (25:19, 25:14, 25:16) Turzii meeskond. Kollo ei mänginud. Tabelis on Galati 35 punktiga esikohal.

Belgias oli eestlaste jaoks edukas nädal, nii Markkus Keel kui Andri Aganits said võite nautida. Keel ja Aalsti Lindemans olid tulemusega 3:0 (25:22, 25:13, 25:22) üle Menenist, eestlasest sidemängija sekkus episoodiliselt. Aganits aitas Maaseiki Greenyardi 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) võiduni Genti üle, tuues kuus punkti (+5). Tabelis on Aalst jätkuvalt liidrikohal, punkte on koos 33, Maaseik hoiab 30 punktiga kolmandat kohta. Naiste meistriliigas sai Hanna Pajula tööandja Michelbeke Saturnus kirja 3:1 (25:22, 25:22, 21:25, 25:23) võidu Oostende üle ja on tabelis 18 punktiga kuues.

Saksamaal sai Martti Juhkami tööandja VfB Friedrichshafen 1:3 (19:25, 18:25, 25:17, 16:25) kaotuse Frankfurdilt, eestlane kaasa ei teinud. Meie rahvusmeeskonna peatreener Cedric Enard juhtis aga Berliini meeskonna 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) võiduni Rottenburgi vastu. Berliin on liigas liidrikohal 44 punktiga, Juhkami koduklubi asub 32 punktiga kolmandal kohal.

Tšehhi liigas kaotas Robert Viiberi koduklubi Odolena Voda 1:3 (31:33, 25:22, 23:25, 21:25) Kladnole, eestlasest sidemängija sai kirja täismängu ja panustas ka kaks punkti. Tabelis on Odolena 23 punktiga kaheksas.

Šveitsis aitas Taavi Nõmmistu Näfelsi Biogasi 3:1 (25:19, 14:25, 26:24, 25:21) võiduni Amriswili üle, tuues 11 punkti (+3). Tabelis on Näfels 23 punktiga kuues.

Türgis kaotas Oliver Venno koduklubi Istanbuli Galatasaray linnarivaal Fenerbahcele 0:3 (19:25, 23:25, 22:25), Venno piirdus seekord 11 punktiga (+6). Liigatabelis on Galatasaray 34 punktiga teine, Fenerbahce juhib 39 punktiga.

Andrus Raadik ja tema tööandja Sfaxien said viimases Tuneesia liiga kohtumises kirja 3:1 (22:25, 25:22, 28:26, 25:23) võidu Sousse meeskonna üle, Raadik panustas 14 punkti (+10). Liigatabelis on Raadiku koduklubi teisel kohal.

Poola meistriliigas teenis võidulisa abitreener Rainer Vassiljevi koduklubi Lubini Cuprum, saades 3:1 (25:23, 25:22, 16:25, 25:19) jagu Gatowicest ja on tabelis 21 punktiga seitsmes.

Luksembrugis sai Merlin Hurda tööandja VC Mamer 1:3 (18:25, 21:25, 25:17, 20:25) kaotuse Steinfordilt on tabelis neljas 18 punktiga.

Rootsi esiliigas teenis Liisel Nelise koduklubi Degerfors 3:2 (20:25, 25:20, 25:18, 25:17, 15:13) võidu Engelholmi üle ja on tabelis kümne punktiga eelviimane ehk kümnes.