Nädal piiri taga: Lüütsepa ja Naabri koduklubi sai 11. järjestikuse võidu

Soome meeste meistriliigas sai peatreener Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa Volley kaks võitu lisaks ja on liigatabelis tõusnud teisele kohale, punkte on koos 44. Akaa on seejuures võitnud viimased 11 kohtumist, vahendab volley.ee.

Esmalt oldi tulemusega 3:0 (25:20, 25:18, 25:14) üle Oulu Ettast, Akaa meeskonna temporündaja Mart Naaber panustas üheksa punkti (+7). Nädala teises mängus alistati 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 25:18) Team Lakkapää, Naabrilt selles mängus taas üheksa punkti (+4).

Soome naiste meistriliigas kaotas Nette Peidi ja Anu Ennoki tööandja Salo LP Viesti 0:3 (18:25, 16:25, 25:27) LP Kangasalale, Ennokilt seitse (+0) ja Peidilt kaks punkti (-2). Tabelis on eestlannade koduklubi 31 punktiga neljas.

Türgi meistriliigas kohtusid omavahel Oliver Venno ja Andrus Raadiku tööandjad Istanbuli Galatasaray ja Arhavi ning 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) jäi peale Galatasaray. Raadik tõi kaotajatele 13 punkti (+2), Vennolt võitjatele 10 punkti (+4). Tabelis on Galatasaray liider, punkte on koos 29, Arhavi asub seitsme punktiga eelviimasel tabelireal.

Kristiine Miilen jätkab resultatiivselt Kreeka meistriliigas, kus aitas Pannaxiakose naiskonna lõppenud nädalal ühe võiduni ja teises mängus tuli astu võtta napp kaotus. 3:0 (25:14, 25:15, 25:14) alistati Ilioupolis, Miilenilt 16 punkti (+10). 2:3 (18:25, 24:26, 25:17, 26:25, 8:15) kaotus saadi aga Panathinaikoselt, selles kohtumises tõi Eesti koondise nurgaründaja 19 punkti (+10). Kreeka liigas on eestlanna tööandja 19 punktiga viiendal positsioonil.

Prantsusmaal olid neljast Eesti meesvõrkpallurist võidukad kolm. Ardo Kreek aitas Pariisi Volley 3:2 (16:25, 26:24, 26:28, 25:19, 15:13) võidule Toulouse'i üle, tuues seitse punkti (+0). Timo Tammemaa panustas 12 punkti (+8) ning aitas Toursil 3:1 (17:25, 26:24, 25:19, 25:20) alistada Renee Teppani ja Poitiers', Teppanilt viis punkti (+4). Hindrek Pulga koduklubi Chaumont oli 3:1 (25:22, 25:15, 22:25, 25:15) üle Tourcoing'ist, Pulk mänguaega ei teeninud. Liigatabelis on Tours 25 punktiga teine, Chaumont 22 punktiga neljas, Pariis 18 punktiga kuues ja Poitiers 13 punktiga 12. Meeste esiliigas sai Kevin Saare koduklubi Saint-Quentin kirja 3:0 (25:17, 25:23, 25:14) võidu Frejusi üle, Saar oli 15 punktiga (+9) oma meeskonna parim. Tabelis on Saare tööandja 20 punktiga teisel kohal.

Prantsusmaa naiste meistriliigas peeti lõppenud nädalal kahe vooru mängud. Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase tööandja Terville'i Florange sai kirja võidu ja kaotuse. 3:1 (20:25, 25:22, 25:18, 25:15) alistati Mougins, Bratuhhina-Pitoult 14 punkti (+8), Hollaselt 11 silma (+9). Teises kohtumises tuli Beziers'lt vastu võtta 2:3 (29:27, 25:18, 16:25, 15:25, 12:15) kaotus. Tabelis on eestlannade koduklubi 14 punktiga kümnes.

Itaalias olid Robert Täht ja Perugia tulemusega 3:1 (25:21, 18:25, 20:25, 19:25) üle Modenast, Täht platsil ei käinud. Itaalia liigas hoiab Perugia 28 punktiga teist kohta. Naiste meistriliigas pidi Kertu Laagi koduklubi Chieri tunnistama Conegliano naiskonna 3:0 (25:19, 25:16, 25:16) paremust, Laak ei mänginud. Chieri asub liigatabelis 13 punktiga kümnendal kohal. Naiste esiliigas oli Anna Kajalina tööandja Cutrofiano 3:1 (25:23, 25:19, 18:25, 25:15) üle Craist, Kajalina panustas võitu 19 punkti (+12). Tabelis on Cutrofiano 12 punktiga viimane.

Belgias jätkasid võidukalt nii Andri Aganits kui Markkus Keel. Aganits aitas Maaseiki Greenyardi 3:0 (25:23, 25:22, 27:25) võidule Meneni meeskonna üle, meie rahvusmeeskonna tempomees panustas 10 punkti (+7). Keel ja Aalsti Lindemans võitsid 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 25:19) Waremmet, Keel sai kirja täismängu ning panustas lisaks sidemängija tööle ka 2 punkti. Liigatabelis hoiab Aalst 24 punktiga esikohta, Maaseik on sama punktide arvuga teine.

Martti Juhkami jätkab resultatiivselt Saksamaa meistriliigas, kus tõi oma koduklubi VfB Friedrichshafeni kasuks 20 punkti (+12), ent meeskond kaotas 2:3 (25:22, 23:25, 27:29, 25:20, 16:18) Berliini Recycling Volleysele. Tabelis on eestlase tööandja 25 punktiga Berliini järel teisel kohal.

Robert Viiber ja Odolena Voda meeskond pidid Tšehhis tunnistama Ostrava 3:0 (25:19, 27:25, 25:20) üleolekut. Sidemängija Viiber sai kirja täismängu ning tõi ka kaks punkti. Tabelis on Odolena 14 punktiga kaheksandal positsioonil.

Šveitsi kõrgliigas ei piisanud Taavi Nõmmistu 19 punktist (+6) Näfelsi Biogasi meeskonnale, kes pidi tunnistama Genfi 3:2 (27:25, 25:27, 21:25, 25:17, 15:12) paremust. Liigatabelis on Näfels 12 punktiga seitsmendal kohal.

Poola meistriliigas pidi abitreener Rainer Vassiljevi tööandja Lubini Cuprum vastu võtma 2:3 (25:23, 23:25, 25:23, 19:25, 13:15) kaotuse Bedzinilt ja on tabelis 12 punktiga 11. kohal.

Luksemburgi liigas sai Merlin Hurda koduklubi VC Mamer kirja 3:0 (25:20, 25:28, 25:20) võidu Walferi üle ja hoiab sealses liigas 15 punktiga kolmandat positsiooni.