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Hispaania krooniti rühmkavade maailmameistriks, Eesti jäi 24. kohale

Võimlemine
Foto: SCANPIX/EPA
Võimlemine

Iluvõimlemise maailmameistrivõistlustel Saksamaal Frankfurdis võitis rühmkavade mitmevõistluse Hispaania, kes edestas tiitlikaitsjat Jaapanit ja Brasiiliat. Kõigi kolme riigi rühmad teenisid sellega ka pääsme 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängudele.

Eelmise aasta pronksi nüüd kõige kirkama medali vastu vahetanud Hispaania rühm kogus kahe kavaga 57,450 punkti. Jaapani rühmal jäi tiitlikaitsmisest puudu vaid 0,750 punkti. Mullu koduses Rio de Janeiros hõbeda võtnud Brasiilia oli küll ebakindel viie palliga harjutuses, kuid sai kahe kava kokkuvõttes 55,500 punktiga pronksi. Järgnesid koduhallis võistelnud Saksamaa, Ukraina ja esikuuikusse mahtus veel Bulgaaria rühm.

Võistlusvaibal käisid 42 riigi rühmad ja noore Eesti rühmkava koondise laeks jäi kahe harjutusega 44, 350 punkti, mis andis MM-il mitmevõistluse 24. koha. Kolme rõnga ja kahe paari kurikatega harjutusega näidati seitsmeteistkümnendat punktisummat, kuid viie palliga harjutuses jäädi alles kolmekümne seitsmendaks.

Eesti rühma kuuluvad Sofia Jakovleva, Johanna Simone Pertens, Meibel Kudak, Anastassija Davõdova, Margarita Drozdova, Elena Manuilova ning neid juhendasid Saksamaal Julia Tjomuškina ja Irina Stadnik

Mullu sai Eesti rühmkava koondis mitmevõistluses MM-il 12 koha ja tookordsest kooseisust oli nüüd Frankfurdis platsil vaid 17-aastane Johanna Simone Pertens. Noorenenud koosseisuga rühm harjutas koos kolm kuud ja tõstis MM-i eel küll koormust, kuid aeg jäi siiski napiks, et veatult võistelda.

"Me alustame hommikul kella kümnest ja esimene trenn on kolm pool kuni neli tundi. Õhtune trenn on sama pikk ehk lõpetame umbes seitsme paiku. Mina tegelen alaga, sest armastan iluvõimlemist. Tunne ennast trennis alati hästi. Tahan aina paremaks saada," rääkis Pertens Kalevi spordihallis tiitlivõistluseks valmistudes ning koondise pikemaajalisemat plaani tutvustades.

2009. aastal ja 2010. aastal sündinud iluvõimlejatest koosneva rühmaga loodetakse koos areneda järgmise suveolümpiani ja ehk kauemgi.

Mõlema harjutuse kaheksa paremat on homme taas Frankfurdis võistlusvaibal, et selgitada rühmade konkurentsis MM-i medalivõitjad üksikharjutustes.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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