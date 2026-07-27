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Kergejõustikutreener Taivo Mägi põhjustas joobes juhtides õnnetuse

Kergejõustik
Taivo Mägi
Taivo Mägi Autor/allikas: ERR
Kergejõustik

Politsei- ja piirivalveameti teatel toimus 16. juulil Otepää vallas, Kääriku külas autoõnnetus, milles kergejõustikutreener Taivo Mägi sõitis teelt välja ning vastu puud. 65-aastasel Mägil tuvastati raske alkoholijoove.

"16. juulil juhtus kahetsusväärne intsident, kui põhjustasin alkoholijoobes avariilise olukorra. Tunnistan, et minu teole pole ühtegi õigustust ning võtan olukorra ees täieliku vastutuse. Antud hetk oli sügavamate hingeliste terviseprobleemide kurb tulem. Olen alustanud vajaliku abi saamisega, et tegeleda ka probleemidega, milledest sündmuste ahel ajendatud oli," teatas treener esmaspäeval meediale saadetud pressiteates.

"Sean hetkel enda tervise ja rehabilitatsiooni fookusesse ja taandan ennast treeneritööst. Vabandan lähedaste, kollektiivi, treenerite kogukonna ning avalikkuse ees."

2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Mägi esitas esmaspäeval Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubile lahkumisavalduse ning taandub treeneritööst.

Taivo ja abikaasa Anne Mägi kuulsaim juhendatav on nende poeg Rasmus, kes kirjutas samuti esmaspäeval saadetud pressiteates, et pere tunneb tekkinud olukorra ees kollektiivset vastutust. "Tegemist on intsidendiga, mis ühelgi juhul ei oleks tohtinud sellise tagajärjeni jõuda. Juhtunule eelneb pikk ja delikaatne eellugu, mis päädis traagilise isikliku episoodiga avariilise hetke eel.

Esmase prioriteedina soovime sellel kriitilisel perioodil tagada stabiilsuse tema tervise osas ning pädeva abi kättesaadavuse. Tegeleme teemaga perekonna, lähedaste ning spetsialistide kaasabil," kirjutas Rasmus Mägi.

Toimetaja: ERR Sport

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