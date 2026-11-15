X!

Makke viis omad juhtima, aga vastased tabasid poolelt väljakult võiduviske

Korvpall
Korvpalli meistriliiga finaalseeria: BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits
Korvpalli meistriliiga finaalseeria: BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Korvpall

Eesti korvpalluri Erik Makke koduülikool Stephen F. Austin sai ookeanitaguses üliõpilasliigas NCAA hooaja esimese kaotuse üsna dramaatilisel moel, kui Rice tabas lisaaja viimasel sekundil võiduviske poolelt väljakult.

NCAA põhihooaja kolm esimest mängu võitnud Stephen F. Austin kaotas laupäeval koduplatsil Rice'ile avapoolaja 30:39 ja külalised läksid teise poolaja alguses juhtima ka kümne punktiga, aga eestlase koduülikool tuli pooleteise minutiga tagasi ning Makke läbimurre tõi 11 minutit enne mängu lõppu omad ühe punkti kaugusele.

Seisul 64:63 tabas Makke kaks ja pool minutit enne normaalaja lõppu kaugviske, Rice'i rünnakul vastas sellele vastaste liider Jaxson Thompson. 44 sekundit enne normaalaja lõppu tabas Makke taas kolmese ja viis Stephen F. Austini nelja punktiga juhtima, Rice realiseeris neli vabaviset ja viis mängu lisaajale.

Lisaaja viimase minuti alguses tõi Makke vise tabloole seisu 78:76, aga Thompson realiseeris kaks vabaviset ja saatis pärast kodumeeskonna pallikaotust siis koos lõpusireeniga oma väljakupoolelt läbi rõnga võiduviske.

34 minutit väljakul veetnud Makke kogus 18 punkti (visked väljakult 6/14, kaugvisked 4/10, vabavisked 2/2), võttis kolm lauapalli, andis kaks resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike. Viiest kaugviskest neli tabanud Thompson lõpetas kohtumise 32 punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

13:48

Makke viis omad juhtima, aga vastased tabasid poolelt väljakult võiduviske

11:50

Raskustes Chicago tõmbas Minnesota võiduseeriale pidurit

14.11

Riia TTT tiimi kutsutud Grünmann: väga lahe on EuroCupi mängudes platsil olla Uuendatud

14.11

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

14.11

Bigbank/Kalev alistas Läti Ülikooli

14.11

Tartu Ülikooli korvpalliklubi täienes suure serblasega

14.11

Eesti läheb Põhja-Makedoonia vastu noore koosseisuga

14.11

Eesti kossumeeste klubid olid Poolas võidukad

14.11

San Antonio Spurs jätkab NBA-s võimsalt

14.11

Vaaks panustas Illinois' võidu heaks 14 punkti

13.11

Keila KK sai Lätis hea võidu ja tõusis Bigbank/Kaleviga ühele pulgale

13.11

Oliver Kullamäe koduülikool sai napi kaotuse

13.11

Bigbank/Kalev tõi Hugo Toomi asemele tuttava ameeriklase

13.11

Pistonsi täht pakkus kahe lisaajaga põnevusmängus ajaloolise esituse

12.11

Pärnu eurosarjamäng läks viimasel veerandil käest

videod

sport.err.ee uudised

15:21

Eesti käsipallineiud ammutasid kogemusi Soome eakaaslastega mängides

14:45

Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha

13:48

Makke viis omad juhtima, aga vastased tabasid poolelt väljakult võiduviske

13:24

Ermits alistas Idre sprindivõistluses Tomingase ja Külma

12:58

Kubassova lõi teist nädalavahetust järjest võiduvärava

12:25

Sparta sai Eesti saalihokitippude lahingus lisaajal Jõgevast jagu

11:50

Raskustes Chicago tõmbas Minnesota võiduseeriale pidurit

11:20

Rae tõusis Balti liiga liidriks, TÜ/Bigbank võitis Lätis põnevusmängu

10:45

Korostelevi võit nörritab Kalevit: Venemaal sporti ja poliitikat lahus ei hoita

10:23

Ronaldota Portugal jäi kodupubliku ees häbisse

09:40

U-17 jalgpallikoondis jäi valiksarjas Taanile kindlalt alla

08:59

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

08:05

Võru lülitas karikasarjas Selveri konkurentsist ja jõudis poolfinaali

06:29

Aleksandr Selevko sai GP-etapil kaheksanda koha

14.11

Serviti pidi nägema kõvasti vaeva, edu maha mänginud Viljandi viigistas Cocksiga

loetumad

14.11

Hinnatud suusatreener: Ruka võiks kaotada MK-etapi korraldusõiguse

08:59

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

14.11

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

14.11

Kehva jäi esimesena pjedestaalilt välja

14.11

Tomingas alustas Idres kuuenda kohaga, Külm sai disklahvi

14.11

Eesti U-19 vutikoondise hea vorm jätkus hinnalise võiduga Türgi üle

14.11

Rootsis neljandaks tulnud Kehva: rajal oli tunne hea, tiirudes mitte nii

13.11

Eesti alistas Paskotši väravast Luksemburgi ka võõrsil

14.11

Venelased kinnitasid: Bolšunov sai FIS-ilt eitava vastuse

14.11

Tanel Leok tegi poegade jaoks oma tiimi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo