Makke viis omad juhtima, aga vastased tabasid poolelt väljakult võiduviske

NCAA põhihooaja kolm esimest mängu võitnud Stephen F. Austin kaotas laupäeval koduplatsil Rice'ile avapoolaja 30:39 ja külalised läksid teise poolaja alguses juhtima ka kümne punktiga, aga eestlase koduülikool tuli pooleteise minutiga tagasi ning Makke läbimurre tõi 11 minutit enne mängu lõppu omad ühe punkti kaugusele.

Seisul 64:63 tabas Makke kaks ja pool minutit enne normaalaja lõppu kaugviske, Rice'i rünnakul vastas sellele vastaste liider Jaxson Thompson. 44 sekundit enne normaalaja lõppu tabas Makke taas kolmese ja viis Stephen F. Austini nelja punktiga juhtima, Rice realiseeris neli vabaviset ja viis mängu lisaajale.

Lisaaja viimase minuti alguses tõi Makke vise tabloole seisu 78:76, aga Thompson realiseeris kaks vabaviset ja saatis pärast kodumeeskonna pallikaotust siis koos lõpusireeniga oma väljakupoolelt läbi rõnga võiduviske.

34 minutit väljakul veetnud Makke kogus 18 punkti (visked väljakult 6/14, kaugvisked 4/10, vabavisked 2/2), võttis kolm lauapalli, andis kaks resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike. Viiest kaugviskest neli tabanud Thompson lõpetas kohtumise 32 punktiga.