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Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

Korvpall
BC Kalev/Cramo mängija Hugo Toom.
BC Kalev/Cramo mängija Hugo Toom. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Poola korvpalliportaal Z Krainy NBA kirjutab, et Eesti koondise ja Bigbank/Kalevi ääremängija Hugo Toom sõlmib lepingu Poola kõrgliigas mängiva Bydgoszczi Astoriaga.

Eelmisel hooajal Poola esiliigas mänginud Astoria otsib asendust Kacper Klaczekile, kes vigastas hiljuti Achillese kõõlust.

"Alustasime hooaega viie välismängijaga ning kavatsesime hooaja jooksul lisada meeskonda veel ühe. Klaczeki vigastus on meid sundinud kiireid käike tegema," rääkis Astoria taanlasest treener Anders Sommer Poola portaalile hiljuti.

Z Krainy NBA kirjutab, et varem Pariisi korvpallimeeskonna abitreeneriks olnud Sommer ning Astoria spordidirektor Michal Chylinski on vabanenud kohta täitmas 24-aastase Hugo Toomiga, kes peaks Bydgoszczi reisima juba uue nädala alguses. Debüüdi saab Toom teha järgmisel pühapäeval mängus Walbrzychi Gorniku vastu, kus mängib Leemet Böckler.

Kui Toom peakski Astoriaga liituma, oleks ta juba kaheksandaks eestlaseks Poola kõrgliigas. Sel hooajal mängivad Poolas Kasper Suurorg (Gdynia Arka), Markus Ilver (Varssavi Legia), Karl-Johan Lips (Ostrow Wielkopolski Stal), Janari Jõesaar (Lublini Start), Matthias Tass (Lublini Start) ja Böckler (Walbrzychi Gornik). Lisaks neile juhendab Legiat Heiko Rannula.

Toom on sel hooajal FIBA Euroopa karikasarjas viie kohtumisega visanud keskmiselt 17,2 punkti ja võtnud 5,2 lauapalli; laupäevases Eesti-Läti liiga mängus Ogre vastu jäi tema arvele 20 punkti. Bydgoszcz on Poola kõrgliigas seni kogunud kolm võitu ja kolm kaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

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