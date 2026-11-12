Norra järgis Kanada ja Soome eeskuju: Venemaa sportlasi võistlema ei lubata

Norra valitsus takistab sarnaselt naaber Soomele lähitulevikus Venemaa ja Valgevene sportlastel oma territooriumil peetavatel võistlustel startida.

Neljapäeval õhtul teatas valitsus, et justiits- ja avaliku julgeoleku ministeerium annab Norra immigratsiooniametile ja politseile korralduse keelata riiki sisenemine nendele Venemaa ja Valgevene sportlastele, kes saabuvad sinna võistlema.

"Norra rakendab Venemaa ja Valgevene kodanike suhtes juba niigi piiravat viisapoliitikat, kuid nüüd karmistame veelgi reegleid selle kohta, kellel on lubatud siia reisida," ütles justiits- ja avaliku julgeoleku minister Astri Aas Hansen.

"Venemaa tippspordil on tihedad sidemed Venemaa võimude ja riiklike struktuuridega. Seetõttu leiab valitsus, et venelaste osalemist rahvusvahelises spordis ei saa vaadelda lahus Venemaa jätkuvast agressioonisõjast Ukraina vastu," seisab valitsuse pressiteates.

Norralased teatasid otsusest loetud tunnid pärast seda, kui samasisulise avalduse oli esitanud Soome. Päev varem oli Venemaa sportlaste riiki mitte lubamisest teavitanud ka Kanada.

Norralaste otsus mõjutab teiste hulgas kindlasti paljusid talialade sportlasi, sest riigis toimub algaval hooajal mitmeid MK-etappe ja muid olulisi võistlusi. Seejuures on rahvusvaheline suusaliit andnud praegu neutraalse sportlase staatuse 478 Venemaa ja Valgevene kodanikule. Vastavalt äsjastele teadetele ei saaks nad võistelda ei Norras ega Soomes toimuvatel jõuproovidel.