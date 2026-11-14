Holland lõi Kreeka võrku lausa seitse palli

Crysencio Summerville lõi Hollandi avavärava juba 6. minutil, misjärel sai järgmise 27 minutiga kübaratriki kirja Tijjani Reijnders. Avapoolaja viimase värava skooris 40. minutil Jurrien Timber. Sama mees jõudis uuesti sihile 59. minutil ning kaks minutit hiljem vormistas kohtumise lõppseisu avapoolajal kaks väravasöötu andnud Donyell Malen.

Hollandist sai Inglismaa, Kreeka ja Soome järel neljas koondis, kes löönud Rahvuste liiga kohtumises vähemalt seitse väravat. Kusjuures Inglismaa sai sellega hakkama alles kuu aega tagasi, kui alistas võõrsil Horvaatia 7:0.

Sama alagrupi teises mängus võitis Saksamaa võõrsil Serbiat 3:1. Võitjate väravad lõid Florian Wirtz ja Brajan Gruda ning üks värav läks kirja Serbia kaitsja Srdjan Babici omaväravana. Serbia lõpetas kohtumise üheksakesi, sest 76. minutil teenis karmi vea eest punase kaardi Vanja Dragojevic ja 89. minutil karistati kohtunikuga sõnelemise eest Andrija Zivkovici.

Serbia on kaotanud kõik viis seni peetud mängu ning lõpetab alagrupis viimasel kohal. Hollandil on 11 ning Kreekal ja Saksamaal mõlemal kaheksa punkti. Esmaspäeval lähevad Holland ja Saksamaa omavahel vastamisi.

Ülejäänud tulemused:

B-tasand

Šotimaa - Põhja-Makedoonia 2:1

Sloveenia - Šveits 0:0

C-tasand

Luksemburg - Eesti 0:1

Bulgaaria - Island 0:5

Moldova - Kasahstan 2:1

Slovakkia - Fääri saared 2:2

D-tasand

Andorra - Gibraltar 2:0

Liechtenstein - Aserbaidžaan 0:1