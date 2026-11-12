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Käit enne kohtumist Luksemburgiga: tahame oma mänguplaani peale suruda

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis kohtub reedel Rahvuste liiga alagrupiturniiri eelviimases mängus võõrsil Luksemburgiga. Eesti läheb kohtumisele vastu alagrupi teiselt kohalt.

Eesti koondis jõudis Luksemburgi kolmapäeva hilisõhtul. Nüüdseks on ära tehtud viimane treening, tähistatud Patrik Kristali sünnipäeva ja ollakse valmis kohtumiseks Luksemburgiga. Alles oktoobris võitsime neid kodus 1:0. Reedel on koondisel eesmärk jätkata edukat kuuemängulist kaotuseta seeriat.

"Nemad teavad, mida meie vastu Tallinnas valesti tegid, kus neid haavasime. Kindlasti tahavad midagi muuta ka," lausus Eesti poolkaitsja Mattias Käit mängueelsel pressikonverentsil. "Meie teisest küljest tahame enda mänguplaani peale suruda. Kerge mäng ei saa olema, kindlasti nad tahavad revanši võtta, aga meie teiselt poolt ei taha seda kindlasti neile anda."

Esimese nelja mänguga löödi Eestile vaid üks värav. Samas saime ise kirja kaks tabamust. Mida on treeningutel tehtud selleks, et kasti teravust luua?

"Ma arvan, et Jürgen [peatreener Jürgen Henn] siin kahe-kolme päevaga ei suuda seda muuta, et me nüüd kastis hakkaksime palju rohkem väravaid lööma," vastas Käit. "Seda tööd tuleb kindlasti koduklubis teha, seal näha vaeva, et kui need olukorrad koondises tekivad, siis olla veelgi kliinilisem ja oma võimalused ära lüüa."

Reisi Luksemburgi alustas ka Markus Poom, kuid poolel teel pidi ta seoses õnneliku eraelulise sündmusega Tallinnasse tagasi pöörduma. Poom ja Maksim Paskotši olid eelmises koondiseaknas ainsad mängijad, kes tegid kaasa kõik neli kohtumist algusest lõpuni. Poomi osalemine on veel küsimärgi all.

"Reisi käigus tekkis meil positiivne probleem," tõdes Henn. "Markus pidi koju tagasi lendama, kuna tal mingis mõttes ootamatult hakkas laps tulema. Nii et tema on hetkel pere juures. Oleme temaga kontaktis ja vaatame, kuidas läheb."

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet reedel, 13. novembril kell 21.30.

Toimetaja: Siim Boikov

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