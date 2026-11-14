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Henn: tahtsime väljakul asju juhtuma panna

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn rääkis pärast reedel saadud 1:0 võõrsilvõitu Luksemburgi üle, et meeskond ei läinud väljakule juba saavutatut hoidma, vaid kohtumist võitma.

Henn rääkis Luksemburgis lõpuvile järel, et eriliselt meeldis talle võidumängus nähtud pallurite hoiak. "Tulime mängima sellise meeskonnana, kes oleme juba suvest saati olnud. Sellises olukorras on lihtne hakata hoidma seda, mis sul on; mõtled, kus ei eksiks ja ei teeks vigu, aga me mängisime nii, et tahtsime panna väljakul asju juhtuma. See hoiak mulle meeldis, seda ei ole lihtne pikalt sellistes olukordades hoida," tõdes Henn.

Kõigis neljas eelnenud Rahvuste liiga mängus 90 minutit kaasa teinud Markus Poom pidi reedese kohtumise rõõmsal põhjusel vahele jätma, sest sai teist korda isaks. Koondislased saatsid Maksim Paskotši 42. minuti värava järel talle ka koju tervisi. Poomi puudumine Henni sõnul keskväljale jälge ei jätnud.

"Kuna oleme sarnastes rollides kogu aeg tööd teinud, siis tervikuna töötas keskväli väga hästi, mängisid kokku ja väga tugev esitus. Kui esimene poolaeg oli rohkem rünnakusuunalist tegevust, siis teisel poolajal oli vaja elimineerida vastaste pikki palle ja sirgjoonelisust, millega said ka mehed väga hästi hakkama. Teise poolaja keskel muutsime natuke asetust, sest vastane tegi seda ja tulime ka sellega hästi toime. Keskväli oli suur võti sellele, et esimesel poolajal mängu domineerisime," kinnitas ta.

Peatreener tõdes, et Luksemburgil ei õnnestunud Tallinnas saadud kaotuse järel kodumänguks Eestit üllatada. "Olime valmis erinevateks stsenaariumiteks, kuidas nad võivad meid rünnata; mis võinuks olla ohud meie esimesest mängust. Arvan, et suutsime päris hästi ennetada seda, mida nad oleks võinud tahta kasutada."

Viimase vooru eel on Islandil grupi liidrina 11 ja koduväljakul Rumeeniat võõrustaval ning vähemalt teise koha kindlustanud Eestil üheksa punkti. Grupi võitja pääseb otse B-tasandile, teise koha meeskond peab üleminekumänge. "Me saame jätkata seda, kuidas oleme mänginud ja kodus läheme kindlasti lahingut andma. Vaatame siis, mis teises mängus toimub: tabeli peale ei pea palju mõtlema," muigas Henn.

Toimetaja: Anders Nõmm

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