Eesti alistas Paskotši väravast Luksemburgi ka võõrsil

Üsna kinnise esimese veerandtunni järel avanesid Eestil kaks head võimalust, kui esmalt keerutas algkoosseisu naasnud Rocco Robert Shein 18. minutil Karol Metsa ja Patrik Kristali hea eeltöö järel palli 13 meetrilt Luksemburgi väravavahile kätte.

Seejärel andis Paskotši 29. minutil suurepärase söödu tipuründajale Mattias Männilaanele, kes jäi kahevõitluses Luksemburgi kaitsja vastu küll veidi aeglaseks, ent tegi karistusalas osava pette ja pääses löögile: taas seisis Anthony Moris õiges kohas ning suutis tõrjuda.

Eesti sai oma tahtmise lõpuks 42. minutil. Paskotši mängis paremal äärel Sheiniga kokku, sai Portsmouthi mängijalt söödu tagasi ning saatis siis karistusala joonelt madala löögi tagumise posti kõrvale võrku. Vaheajale mindigi Eesti 1:0 eduseisus.

Kohe teise poolaja alguses proovis Kristal õnne ligi 20 meetrilt, löök lendas värava keskele ja Morisile probleeme ei valmistanud. Järjest rohkem hakkas mäng liikuma Eesti väljakupoolele ning peatreener Jürgen Henn tõi värskust juurde raske põlvevigastuse seljatanud Marten-Chris Paalbergi näol, kes realiseeris 73. minutil pärast Kristali söötu ka üks-üks olukorra, aga oli söödu hetkel napilt suluseisus.

85. minutil sai Kevor Palumetsa paremalt äärelt antud karistuslöögile Luksemburgi karistusalas jala vahele Erko Jonne Tõugjas, löök oli aga liiga terava nurga alt ja pall lendas küljevõrku. Samal ajal näitas Eesti sellest Rahvuste liiga hooajast meile omaseks saanud väga distsiplineeritud kaitsemängu, lappis ise oma üksikud vead ja suutis neljandat mängu järjest oma värava puhtana hoida.

Mängu lõpuminutitel pidi paaril korral sekkuma ka Karl Jakob Hein, sealjuures tõrjus ta 90+3. minutil esipostis seistes võõrustajate lähilöögi ning järgnenud nurgalöögi järel saatsid Luksemburgi mehed palli mõnelt meetrilt väga ohtlikult Eesti värava poole teele, aga see takerdus Eesti kaitsjatesse.

Samal ajal Plovdivis toimunud kohtumises alistas Island Bulgaaria koguni 5:0 ja nii on enne viimast vooru, kus Eesti võõrustab Bulgaariat ja Island Luksemburgi, C-divisjoni neljandas grupis Islandil 11, Eestil üheksa, Bulgaarial neli ja Luksemburgil kolm punkti. Nõnda on Eesti kindlustanud vähemalt koha B-divisjoni üleminekumängudele.

Enne mängu:

Eesti meeste koondis on kogunud Rahvuste liiga C-tasandil oma alagrupis nelja mänguga kuus punkti, mis annavad tabelis teise koha. Islandil on liidrina kirjas kaheksa, Bulgaarial kolmandana neli ning Luksemburgil neljandana kolm punkti.

Eesti ja Luksemburg on varem omavahel mänginud neljal korral, neist esimene mäng aastal 2000 lõppes 1:1 viigiga, ülejäänud kohtumised on võitnud Eesti. Oktoobri alguses A. Le Coq Arenal peetud matšis sai Eesti Rasmus Peetsoni viienda minuti väravast 1:0 võidu.

"Nemad teavad, mida meie vastu Tallinnas valesti tegid, kus neid haavasime. Kindlasti tahavad midagi muuta ka," lausus Eesti poolkaitsja Mattias Käit mängueelsel pressikonverentsil. "Meie teisest küljest tahame enda mänguplaani peale suruda. Kerge mäng ei saa olema, kindlasti nad tahavad revanši võtta, aga meie teiselt poolt ei taha seda kindlasti neile anda."

Esimese nelja mänguga löödi Eestile vaid üks värav. Samas saime ise kirja kaks tabamust. Mida on treeningutel tehtud selleks, et kasti teravust luua? "Ma arvan, et Jürgen [peatreener Jürgen Henn] siin kahe-kolme päevaga ei suuda seda muuta, et me nüüd kastis hakkaksime palju rohkem väravaid lööma," vastas Käit. "Seda tööd tuleb kindlasti koduklubis teha, seal näha vaeva, et kui need olukorrad koondises tekivad, siis olla veelgi kliinilisem ja oma võimalused ära lüüa."

Eesti koosseis mänguks Luksemburgiga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Bremeni Werder (GER) 49/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 18/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 107/0

3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 44/2

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 29/3

23 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 28/3

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 24/0

13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 12/0

16 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 11/0

20 Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 2/1

2 Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 2/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 70/11

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 41/2

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 26/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Portsmouth FC (ENG) 25/1

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 25/1

21 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 25/0

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 18/0

15 Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Ründajad

9 Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 9/1

7 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 6/0

8 Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – AS Saint-Étienne (FRA) 3/0

Peatreener: Jürgen Henn

Luksemburgi koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Anthony Moris (29.04.1990) – Al Khaleej (KSA) 84/0

12 Tiago Pereira (07.04.2006) – La Louvière (BEL) 8/0

23 Lucas Fox (02.10.2000) – Bremer SV (GER) 0/0

Kaitsjad

18 Laurent Jans (05.08.1992) – SK Beveren (BEL) 126/1

4 Florian Bohnert (09.11.1997) – FC Rostocki Hansa (GER) 67/1

3 Enes Mahmutović (22.05.1997) – Batumi Dinamo (GEO) 47/0

5 Vahid Selimović (03.04.1997) – Iberia 1999 (GEO) 17/1

2 Eldin Dzogović (08.06.2003) – 1. FC Magdeburg (GER) 14/0

14 Eric Veiga (18.02.1997) – FC Bisseni Atert 11/0

22 Tim Hall (15.04.1997) – FC Strasseni Una 4/0

16 Miguel Gonçalves (18.08.2004) – Düsseldorfi Fortuna (GER) 3/0

Poolkaitsjad

21 Sébastien Thill (22.12.1993) – FC Differdange 03 50/2

19 Mathias Olesen (21.03.2001) – Sönderjyske Fodbold (DEN) 43/2

6 Tomás Moreira Cruz (26.06.2005) – Bodrum F.K. (TUR) 20/1

10 Timothé Rupil (12.06.2003) – Helsingborgs IF (SWE) 16/0

8 Enzo Duarte dos Santos (28.01.2009) – Dortmundi Borussia (GER) 8/0

17 Hamza Kadamani (13.09.2009) – FC Metz (FRA) 6/0

15 Omar Natami (15.12.1998) – FC Strasseni Una 3/0

13 Farid Ikene (15.12.2000) – RFCU Luxembourg 0/0

Ründajad

11 Vincent Thill (04.02.2000) – SV Mannheimi Waldhof (GER) 65/6

7 Aiman Dardari (21.03.2005) – Esseni Rot-Weiss (GER) 17/1

9 Jayson Videira (17.02.2005) – 1. FSV Mainz 05 II (GER) 7/0

20 Patrick Macedo Batista (30.09.1995) – FC Résidence Walferdange 0/0

Peatreener: Jeff Strasser