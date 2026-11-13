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Bigbank/Kalev tõi Hugo Toomi asemele tuttava ameeriklase

Korvpall
Stephon Jelks
Stephon Jelks Autor/allikas: Bigbank/Kalev
Korvpall

Bigbank/Kalevi korvpallimeeskonnaga liitus eelmisel hooajal Kalevis mänginud ameeriklane Stephon Jelks, keda saab suure tõenäosusega näha juba laupäevasel kodumängul.

"Ausalt öeldes on väga hea meel olla tagasi Bigbank/Kalevi juures. Kuigi mängisin siin eelmisel hooajal vaid pool hooaega, tundsin end meeskonna osana juba päris algusest peale," sõnas Jelks Kalevi kodulehe vahendusel.

Jelks rõhutas ka, et eelmisest hooajast jäi kindlasti midagi pooleli ning see muutis tagasituleku otsuse veelgi lihtsamaks. "Fännidele luban, et näete mind samasuguse energilise ja motiveeritud võitlejana, kelle eesmärk on tuua meistritiitel tagasi Kalevisse. Olen selle võimaluse eest väga tänulik ja valmis taas tegudele asuma!"

"Meil on hea meel, et leidsime lühikese ajaga ühe hea võitleja meeskonda juurde, kes aitab meil Hugost (Hugo Toom siirdus Poola kõrgliigas mängiva Bydgoszczi Astoria ridadesse – toim) jäänud tühimikku täita," ütles Bigbank/Kalevi klubi juht Ramo Kask, et Jelks tõestas eelmisel aastal, et tema peale saab rasketel hetkedel loota.

Kase sõnul aitas mängija meeskonda eelmise aasta finaalseerias ise samal ajal põlvevalu trotsides. Hooaja lõppedes sai tal põlv opereeritud ning sellest väljatulek võttis oma aja, seetõttu on tal ka hooaja esimene pool olnud ilma mängupraktikata. "Alates augusti lõpust on Stephon treeningutega alustanud ning loodame, et meie juures taastub ka kiire treening- ja mängupraktika," oli Kask positiivselt meelestatud.

Kui kõik läheb hästi ja testid on korras, on suur võimalus, et Jelks astub juba järgmisel kodumängul platsile, kui Kalev võõrustab laupäeval, siis 14. novembril Läti Ülikooli meeskonda. Pall pannakse Nord Spordihoones mängu kell 18.

Toimetaja: Maarja Värv

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