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VIDEO | Eesti koondis saatis väravatähistusega isaks saanud Poomile tervisi

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis alistas reedel võõrsil Luksemburgi 1:0 ja kindlustas Rahvuste liiga C-tasandi neljandas grupis vähemalt teise koha.

Ainsa värava lõi kohtumise 42. minutil Maksim Paskotši, tabamuse järel saatis meeskond väravatähistusega tervisi Markus Poomile, kes alustas küll koos koondisega reisi Luksemburgi, ent sai poolel maal teada, et tal hakkab sündima teine laps.

Kui ülejäänud Eesti koondis lendas kolmapäeval Frankfurdist edasi Luksemburgi, siis Poom pööras Frankfurdis otsa ringi ja naasis tagasi kodumaale.

"Reisi käigus tekkis positiivne probleem, Markus pidi koju tagasi lendama," rääkis Jürgen Henn mängueelsel pressikonverentsil. "Laps hakkas ootamatult tulema ja Markus on nüüd pere juures tagasi. Loomulikult on sellises olukorras kõige olulisem, et kõik läheks hästi ja tema perega oleks lõpuks kõik korras," lisas Henn.

Eesti koondisel on C-divisjoni neljandas grupis viimase vooru eel üheksa punkti, Islandil on koos 11 silma. Grupi võitja pääseb otse B-tasandile, teise koha omanik mängib sinna tõusmiseks üleminekumänge.

Toimetaja: ERR Sport

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