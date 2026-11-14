Kristal viimase vooru eel: Islandil on peal suurem pinge kui meil

Eesti alistas Luksemburgi teist korda 1:0, reedeses võõrsilmängus tõi kolm punkti Maksim Paskotši 42. minuti tabamus. "Me mängisime minu arust väga hästi. Esimesel poolajal surusime nad täiesti ära, lõime ise ära ja üleüldse oli pilt väga ilus," tõdes Shein. "Ma arvan, et kõik on väga rahul selle mänguga ja võit on kirss tordil."

"Peame ees veel natuke kliinilisemad olema, aga lõppude lõpuks on kõige tähtsam see, et me võitsime. Nüüd on lihtsalt vaja Bulgaaria mänguks staadion täis panna ja uue võidu peale minna," lisas Kristal.

Shein on viimase kuu aja jooksul Inglismaa esiliigas Portsmouthi eest väljakule pääsenud kokku vaid 68 minutiks, aga mängupraktika puudumine reedel talle pitserit ei jätnud. "Väga hea oli mängida, tundsin end väga hästi. Kogu tiim mängis hästi ja kui kogu tiim mängib hästi, tunned end platsil veel paremini. Kõigile aplaus ja müts maha, see oli meie poolt väga hea esitus," kinnitas ta.

Viimases mänguvoorus võõrustab Eesti esmaspäeval Bulgaariat, 11 punkti kogunud Island Luksemburgi. Grupi võit viib otse B-divisjoni, teine koht B/C-tasandi üleminekumängudele. "Keskendume järgmisele mängule, peame Bulgaariat veel võitma ja me läheme alagruppi võitma: mis teises mängus juhtub, seda me ei tea," ütles Shein. Kristal lisas: "ma arvan, et neil on suurem pinge peal kui meil. Me saame mängida pingevabalt, neil on see teadmine, et me hingame neile kuklasse."

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