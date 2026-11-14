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Rahvusvaheline jäähokiliit vaidlustas CAS-i otsuse lubada venelased tagasi

Jäähoki
Jäähoki
Jäähoki Autor/allikas: SIPA/Scanpix
Jäähoki

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) esitas vaide rahvusvahelise spordikohtu (CAS) otsusele lubada Venemaa hokikoondised tagasi rahvusvahelisele areenile.

Kanada spordikanali TSN-i hinnatud jäähokiajakirjanik Gord Miller teatas reedel ühismeedias, et IIHF-i vaie põhineb asjaolul, et Venemaale soodsa otsuse langetanud kolmest CAS-i kohtunikust kaks ei avalikustanud eelnevalt oma sidemeid Venemaaga, mis tõstatas küsimuse võimalikust huvide konfliktist.

Kohtunikekogu juhtinud itaallane Giulio Palermo külastas vaid loetud nädalad enne CAS-i otsust ehk 22. septembril Moskvat ja osales ettekandega arbitraažikonverentsil. Egiptuse vahekohtunik Ismail Selim külastas 2025. aasta mais samuti Moskvat, kus osales Venemaa rahvusvahelisel arbitraažikongressil.

Miller teatas ühtlasi neljapäeval, et IIHF algatas Venemaa alaliidu suhtes uue uurimise, et välja selgitada, kas Venemaa on praegu okupeeritud Ukraina aladelt kaasanud võistkondi oma liigasüsteemidesse. Kui Ukraina jäähokiliidu edastatud informatsioon osutub tõeks, siis võib see Venemaa hokiliidule kaasa tuua uued sanktsioonid.

Venemaa ja Valgevene pole alates 2022. aasta veebruarist pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse saanud IIHF-i võistlustel osaleda, aga oktoobri lõpus rahuldas CAS venelaste kaebuse ning sisuliselt lubas nad rahvusvahelistele võistlustele tagasi.

Toimetaja: Henrik Laever

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