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Pärnu leegionär õppis eesti keele selgeks: esimesed aastad olid rasked

Võrkpall
Foto: Kuvatõmmis
Võrkpall

Eesti keel on ilus keel ja oleme selle üle uhked. Alati on tore, kui selle õpib ära ka keegi, kes tuleb mõnelt teiselt maalt. Võrkpallur Toms Švans tuli Lätist.

33-aastane Pärnu võrkpalliklubi temporündaja Toms Švans tuli Eesti klubisse kümme aastat tagasi. Ta on vahepeal paaril korral välismaal ära käinud, aga juba aastaid on tal Eestis abikaasa ja pere ning nüüdseks on ta selgeks saanud ka eesti keele.

"Eesti keel on väga raske keel, aga pere väga palju aitab mind ja meeskonnakaaslased ka. Niimoodi ma õpin," rääkis Švans ERR-ile. "Esimesed aastad olid väga rasked. Esimesed viis-kuus aastat sain eesti keelest aru, aga rääkimine tuli raskelt. Kuskil kuue aasta peal hakkasin natukene rääkima. Meeskonnakaaslased teevad mõnikord minu üle nalja. Juhtub nii, et mina ei saa aru, mida nemad räägivad. Aga siis küsin üle," lisas ta.

Mis on eesti keeles kõige raskem? "Oi, sellised sõnu ma ei ole isegi veel õppinud, aga neid sõnu on palju. Õpin edasi," tõdes Švans.

Juba üheksandat hooaega Pärnu särgis mängival lätlasel jagub kodulinna kohta ainult kiidusõnu: "Pärnu on vägev linn! Väga ilus, väga sõbralik ja väga soe. See on ju suvepealinn!"

Toimetaja: Henrik Laever

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