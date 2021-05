Russell Westbrookist sai NBA ajaloo enim kolmikduubleid kogunud mängija

Westbrook viskas 124:125 kaotuses idakonverentsi rivaali Atlanta Hawksi vastu 28 punkti, jagas tervelt 21 resultatiivset söötu ja haaras 13 lauapalli. Kolmikduubel oli tema hooaja 36. ning viimasest 26 mängust on tagamängija saavutanud 22 kolmikduublit.

"Mulle ei meeldi tavaliselt ennast kiita, kuid täna ma teen seda, sest olen nii tänulik kõige eest /.../ Ma suhtun sellesse töösse väga tõsiselt ja olen supertänulik oma tiimikaaslaste ja treenerite eest sellel teekonnal," ütles Westbrook pärast mängu.

Westbrook mängib esimest hooaega Washington Wizardsis, kes hooaja eel Oklahoma City Thunderis karjääri alustanud ja Houston Rocketsis vahepeatuse teinud mängija vahetustehinguga üle tõid. Westbrook on aidanud Washingtoni viimasele hooajajärgse play-in turniiri kohale, kus tiim kolme võiduga idakonverentsi 11. kohal paikneva Chicago Bullsi ees seisab.

Ühtlasi on käesolev hooaeg Westbrooki karjääri neljas, kus tema mängukeskmised ületavad kolmikduubli. Ainuke mees NBA ajaloos, kes sellega varem hakkama on saanud ongi Oscar Robertson, kes tegi seda 1961-1962 hooajal. Üle 100 kolmikduubliga on karjääri jooksul hakkama saanud kõigest neli meest: Westbrook, Robertson, Magic Johnson (138) ja Jason Kidd (107).

"See on lihtsalt õnnistus," Westbrook ütles. "Sa annad sellele mängule nii palju. Sa paned nii palju aega sellesse. Ohverdad palju ja siis sinu nime mainitakse Oscari, Magicu ja Jason Kiddi kõrval. See on midagi, millest ma poleks isegi osanud unistada, kui kasvasin lapsena Los Angeleses."

Westbrookil täitus kaotuses ka 8000. karjääri resultatiivne sööt ning ta ühineb Robertsoni, LeBron Jamesi ja Gary Paytoniga kui ainsad neli NBA mängijat, kel karjääri peale kogunud 20 000 punkti ja 8000 söötu.