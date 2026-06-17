Euroopa meister: mul on võib olla jäänud kaks kuni kolm aastat elada

Euroopa keskmaajooksumeister Ciara Mageean rääkis BBC Sportile antud intervjuus avameelselt oma võitlusest neljanda staadiumi soolevähiga. 34-aastane iirlanna sõnas, et kuigi diagnoos on tema elu täielikult muutnud, ei kavatse ta lasta haigusel enda üle võitu saada.

Mageeanil diagnoositi vähk 2025. aasta mais ning tänaseks on ta läbinud 18 keemiaravi kuuri. Sportlane tunnistas, et üheks raskemaks hetkeks oli arstide hinnang, et tal võib olla jäänud elada kaks kuni kolm aastat.

"See on midagi absoluutselt katastroofilist sinu elus ja ma hoian kinni lootusest, et saan olla osa sellest 10–15 protsendist, kes elavad üle viie aasta," ütles Mageean.

Tema sõnul aitab edasi usk tulevikku ning teadmine, et meditsiin areneb pidevalt. "Ma arvan, et elus lood ise lootuse. Mina ei lase sellel vähil võita," lausus ta.

Sportlane meenutas, et diagnoos tuli talle täieliku šokina. Veelgi raskem oli sellest oma perele rääkida pärast seda, kui uuringud kinnitasid haiguse neljanda staadiumi. Mageeani sõnul oli valus näha, kui palju kannatasid tema lähedased, kes tahtsid aidata, kuid ei saanud haiguse kulgu mõjutada.

Praegu ootab iirlanna uusi uuringutulemusi, mis näitavad, kui hästi on tema organism ravile reageerinud. Ta tunnistas, et tulemuste ootamisega kaasneb pidev ebakindlus ning hirm võimalike halbade uudiste ees, kuid püüab keskenduda sellele, mida ta ise kontrollida saab.

Haigusega võitlemise kõrval on Mageean pidanud leppima ka tõsiasjaga, et tema sportlaskarjäär on suure tõenäosusega lõppenud. Kahekordne olümpialane tunnistas, et on pidanud leinama nii oma tervist kui ka karjääri, millele ta pühendas suure osa oma elust.

Vaatamata raskele diagnoosile ütleb Mageean, et püüab jätkuvalt leida rõõmu igast päevast ning elada võimalikult täisväärtuslikult. "Mitte kellelegi meist pole homne garanteeritud," sõnas ta.

18 aastat kestnud karjääri jooksul tõusis Mageean Euroopa keskmaajooksu tippu. Tema auhinnakappi kuuluvad 1500 meetri jooksu Euroopa meistritiitel 2024. aastast ning Euroopa meistrivõistluste hõbe- ja pronksmedalid vastavalt 2022. ja 2016. aastast.

Tänavused Euroopa meistrivõistlused peetakse 10.–16. augustil Birminghamis.