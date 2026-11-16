Eesti läks kodupubliku ees juhtima juba varakult, kui Patrik Kristal kauni väravaga arve avas. Bulgaarlastel õnnestus küll avapoolaja lõpus viigivärav leida, aga eestlased taastasid 60. minutil edu, kui Kevor Palumets pani Markus Poomi tsenderdusele pea vahele ja suunas palli vastaste võrku.

"Mulle tundus, et saime teiseks poolajaks oma mängu peale suruda. Kuigi mäng oli mõlemal poolel rabe, sügisesel väljakul oli praaki mõlemal poolel. Vastastel oli mõni juhuslik kasti jõudmine, aga kaitse poole pealt olin pigem rahulik," rääkis peatreener Jürgen Henn pärast mängu.

"Kui vaadata momente, tegime hea partii. Treenerina otsid alati seda ideaali ja momente, mis läksid näppude vahelt ära... Aga see on jalgpall, eriti sellistes tingimustes. Võib-olla uus väljakutse meie jaoks, esimese poolaja algus oli rabe ja lasime poolaja lõppu lihtsa värava. Aga poisid ei murdunud ja suutsime leida õiged käigud teiseks poolajaks, mängu lõpuks ikkagi enda kasuks kallutada," lisas ta.

Eesti koondis mängis Rahvuste liiga C-liigas hästi ning alistas Luksemburgi kaks korda tulemusega 1:0 ning lõpetas alagrupiturniiri võiduga Bulgaaria üle. 12 punktiga teeniti siiski teine koht, koha B-divisjonis tagas 14 punkti kogunud Island, kellega Eesti mängis kahel korral välja viigi.

"Oleme kindlasti rahul. Meeskonnaga sai esimesel päeval pandud paika eesmärk või ambitsioon, mille poole püüdleme. Selle me täitsime," rääkis treener. "Eks meiesuguste riikide jaoks jäävad kripeldama Islandi mängus mõned üksikud momendid, milles peame oleme kliinilisemad. Teistpidi jällegi hea, sest see näitab, kus meil on vaja juurde panna."

Henn oli oma mängijate üle uhke. "Tervikuna mängida nii tugev aasta, väga väheste ära kukkumisteta ja stabiilselt, see on minu jaoks peamine," rääkis ta. "Eelmine aken näitas, et suudame hoida taset ka siis, kui peame päris palju mängijaid vahetama. Tänases koosseisus on päris mitmed põhikoosseisu mängijad puudu. See näitab head sügavust, mis on vajalik."

Island võitis samal ajal Luksemburgi 3:0, mis tähendas Eesti koondisele alagrupis teist kohta. Eesti koondis peab seega märtsis kohtumise, mille võiduga kerkitaks Rahvuste liiga B-divisjoni.