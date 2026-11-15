Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha

Pühapäeval 78 mehe konkurentsis ainsana mõlemad lasketiirud puhaste paberitega läbinud Zahkna jõudis finišisse ajaga 23.12 ja edestas kolme rootslast Sebastian Samuelssonit (2+0) 7,7, Viktor Brandti (0+2) 8,4 ja Martin Ponsiluomat (2+1) 21,6 sekundiga.

Hea võistluse tegid ka Mark-Markos Kehva ja Kristo Siimer. Mõlemas tiirus ühe märgi üles jätnud Kehva kaotas koondisekaaslasele 28,7 sekundit ja oli viies, vaid lamadestiirus korra eksinud Siimer (+30,4) kohe tema järel kuues.

30 parema sekka mahtus veel viis Eesti meest. Karl Rasmus Tiislär (0+2; 1.44) oli 16., Frederik Välbe (0+1; +2.11) 20., Jonathan Juudas (0+1; +2.27) 23., Daniel Varikov (1+1; +2.39) 26. ning Yaroslav Neverov (3+3; +2.40) 27.