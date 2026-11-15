Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha
Rene Zahkna pani Rootsis Idres lõppenud laskesuusahooaja avavõistlusele ilusa punkti, kui teenis pühapäevases sprindisõidus esikoha.
Pühapäeval 78 mehe konkurentsis ainsana mõlemad lasketiirud puhaste paberitega läbinud Zahkna jõudis finišisse ajaga 23.12 ja edestas kolme rootslast Sebastian Samuelssonit (2+0) 7,7, Viktor Brandti (0+2) 8,4 ja Martin Ponsiluomat (2+1) 21,6 sekundiga.
Hea võistluse tegid ka Mark-Markos Kehva ja Kristo Siimer. Mõlemas tiirus ühe märgi üles jätnud Kehva kaotas koondisekaaslasele 28,7 sekundit ja oli viies, vaid lamadestiirus korra eksinud Siimer (+30,4) kohe tema järel kuues.
30 parema sekka mahtus veel viis Eesti meest. Karl Rasmus Tiislär (0+2; 1.44) oli 16., Frederik Välbe (0+1; +2.11) 20., Jonathan Juudas (0+1; +2.27) 23., Daniel Varikov (1+1; +2.39) 26. ning Yaroslav Neverov (3+3; +2.40) 27.
Toimetaja: Anders Nõmm