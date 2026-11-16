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Gouram käis Saksamaa eest väljakul ja sulges Eesti koondise ukse

Jalgpall
Soufian Gouram
Soufian Gouram Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Nordphoto
Jalgpall

Berliini Hertha poolkaitsja Soufian Gouram mängis Eliitliigas Saksamaa U-20 koondise eest, mis tähendab, et tal ei ole võimalik enam tulevikus Eesti koondist esindada.

Gouram pälvis tähelepanu koondiseakna alguses, kui valis Eesti A-koondise kutse asemel Saksamaa noortekoondise. Esialgu takistasid tal väljakule pääsemast viperused paberimajandusega, aga sealne meediahiid Bild kirjutas paar päeva tagasi, et neljapäeval olevat see mure lahenenud, misjärel ta koheselt Saksamaa U20 koondise laagriga ühines, vahendab Soccernet.ee.

Esmaspäeval sekkus Gouram 2:2 viigimängus Tšehhi U-20 koondise vastu väljakule 64. minutil, mis tähendab, et seni teoreetilisena püsinud võimalus tulevikus Eestit esindada on nüüd kadunud. Eesti Jalgpalli Liidule teadaoleva info kohaselt lähevad U-20 Eliitliiga kohtumised arvesse ametliku mänguna ning jalgpallikodakondsust saab vahetada vaid ühe korra.

20-aastane keskpoolkaitsja oli varem esindanud Eesti noortekoondiseid, kuid kuulunud ka Saksamaa U-16 rivistusse. Marokolasest isa ja eestlannast ema pojana Saksamaal üles kasvanud Gouram on sel hooajal mänginud Saksamaa esiliigas Berliini Hertha ridades.

Eesti koondise peatreener Jürgen Henn ütles novembri alguses, kui oli kuulutanud välja koondise koosseisu Rahvuste liiga kohtumisteks, et Gouram sai lisaks Saksamaale koondisekutse ka Marokolt. "Noorel mängijal oli mitmeid valikuid ja ta tegi sellise otsuses. Tundus, et see oli veendumusega tehtud otsus," ütles treener.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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