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Inglismaa lõpetas maailmameister Hispaania võimsa seeria

Jalgpall
Inglismaa koondislased suurt võitu tähistamas
Inglismaa koondislased suurt võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jalgpalli Rahvuste liigas alistas Inglismaa võõrsil 3:2 valitseva maailmameistri Hispaania, lõpetades ühtlasi hispaanlaste 43-mängulise kaotusteta seeria.

Viimati kaotas Hispaania normaal- või lisaajal 2024. aasta märtsis Colombiale sõprusmängus, 43-mängulise kaotusteta seeria sekka ei arvestata penaltiseerias saadud kaotust Portugalile.

Inglismaa mängis Madridis tund aega suurepärast jalgpalli. Avapoolaja lõpus mindi Harry Kane'i penaltist juhtima, teisel poolajal viisid neljaminutilise vahega skoorinud Ezri Konsa ja Ben White inglased juba 3:0 juhtima.

Viimane pooltund aga nii hästi ei kulgenud. 63. minutil jäid inglased vähemisse, kui Elliott Anderson teenis punase kaardi. Hispaania kasutas ülekaalu kohe ära, 65. minutil realiseeris Mikel Oyarzabal penalti. 75. minutil lõi Nico Williams hispaanlaste teise värava, aga viigini siiski ei jõutud.

"Teadsime, et võidame neid täna. Esimesed kümme minutit olid parimad, mis kunagi mänginud oleme. Tõeline pinge. See on võimas võit," õhkas Inglismaa koondislane Declan Rice.

Inglismaa lõpetas A-taseme kolmanda grupi võitjana, saades kuuest mängust viis võitu ehk kogudes 15 punkti, täpselt sama suutis ka Hispaania, seega pääsesid mõlemad edasi veerandfinaali.

Esimese grupi võitis 13 punktiga Prantsusmaa, teisena pääses veerandfinaali Belgia. Prantsusmaa alistas kodus 2:1 Türgi, Belgia oli kodupubliku ees koguni 4:1 üle Itaaliast. Seega ei pääsenud Itaalia finaalturniirile ja jätkab mängimist A-tasemel.

Rahvuste liiga veerandfinaalpaarid loositakse reedel.

Rahvuste liiga A-taseme tulemused:

Belgia – Itaalia 4:1
Horvaatia – Tšehhi 2:1
Prantsusmaa – Türgi 2:1
Hispaania – Inglismaa 2:3  

Toimetaja: Maarja Värv

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