Eesti Korvpalliliidu õiguskomisjon jättis Peep Pahvi karistuse jõusse

Eesti Korvpalliliidu õiguskomisjon vaatas läbi Peep Pahvi ja MTÜ Keila Basket apellatsiooni ning otsustas jätta jõusse alaliidu distsiplinaarkomisjoni varasema karistusotsuse.

Õiguskomisjoni lõpliku otsusega jäi jõusse Pahvile 22. oktoobri Saku I liiga mängu järgse intsidendi eest määratud viiemänguline juhendamiskeeld Saku I liigas. Kuni karistuse ärakandmiseni on Pahvil keelatud osaleda kõigil muudel Eesti Korvpalliliidu poolt korraldatud mängudel treenerina. Samuti jäi jõusse klubile MTÜ Keila Basket määratud 2000-eurone rahatrahv.

Vastavalt Eesti Korvpalliliidu üldjuhendile on õiguskomisjoni otsus lõplik, jõustub koheselt ega kuulu edasikaebamisele. Otsus ei laiene Eesti-Läti Korvpalliliigale, mida korraldab Eesti Korvpalliliidust eraldiseisev juriidiline keha.