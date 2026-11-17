Jalgpalli Rahvuste liiga kõrgeimal tasandil teenis esmaspäeval suure võidu Saksamaa, kes oli koduväljakul Hollandist üle 5:0.

Kolm päeva varem Kreekat koguni 7:0 loputanud Holland jäi Saksamaa vastu kaotusseisu neli minutit enne avapoolaja lõppu, kui mängu võõrustanud Berliini olümpiastaadionist mõne minuti kaugusel üles kasvanud Freiburgi ääreründaja Derry Scherhant saatis võrku oma esimese koondisevärava.

60. minutil sahistas Florian Wirtz 20 meetrilt võrku tugeva löögiga, viis minutit hiljem lükkas keskkaitsja Nico Schlotterbeck peaga võrku Brajan Gruda karistuslöögi, 71. minutil tegi Gruda eeltöö Wirtzi teisele tabamusele ja pani siis ise korralikule hävitustööle 77. minutil oma teise koondiseväravaga.

Nii Saksamaa, Holland kui Kreeka teenisid grupis lõpuks 11 punkti, aga sakslased said väravate vahe toel Hollandi ees esikoha. "Loodame alati, et saame fännidele naudingut pakkuda ning täna nautisime seda ise väga-väga palju, eriti teisel poolajal," tõdes Wirtz võidu järel. Kaotus on Xavile esimene Hollandi peatreenerina; viimati oli Holland viieväravalises kaotusseisus 1959. aastal Lääne-Saksamaa vastu.

B-tasandil sai nukra punkti Šotimaa hooaeg, kui St. Gallenis tuli tunnistada võõrustaja Šveitsi 4:0 paremust. B-divisjoni esimeses grupis teenis kuus mängu väravate vahega 15:1 lõpetanud Šveits 16 punktiga esikoha, Sloveenia sai 11 ja Šotimaa seitse punkti. C-divisjoni kolmandas grupis said Fääri saared viimases voorus viie viigi kõrvale lõpuks esimese võidu, kui olid Moldovast üle 1:0 ja tasuks saadi Slovakkia järel teine, play-off'i viiv koht.